«تنظيم الاتصالات»: 17 مليوناً عدد اشتراكات الهاتف المتحرك خلال 2021

المصدر: أبوظبي ■ وام

حققت دولة الإمارات في عام 2021 قفزات كبيرة في مجال التحوّل الرقمي الشامل، معتمدة على التطور الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، والذي أسهم في توفير أفضل الخدمات بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة. وكشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن تطوّر كبير في الوصول إلى الخدمات الرقمية بالدولة، حيث وصل عدد المسجلين في الهوية الرقمية إلى أكثر من 2.66 مليون شخص، يمكنهم الاستفادة من أكثر من 8400 خدمة مقدمة من نحو 370 مزود خدمة عبر 315 تطبيقاً وموقعاً إلكترونياً، بينما وفرت الشبكة الاتحادية بنية تحتية رقمية مشتركة لنحو 101 جهة حكومية وخاصة.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد مستخدمي منصة الثقة الرقمية الخاصة بإصدار وتصديق المستندات الرقمية للأفراد والشركات، بلغ نحو 1.2 مليون مستخدم، أجروا قرابة 1.5 مليون معاملة، فيما تم التحقق من 706.3 آلاف وثيقة رقمية من خلال 3159 مشاركة.

البوابة الرسمية

وأوضحت أن البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات شهدت زيادة في عدد الزيارات السنوية بنسبة 45.7%، حيث زار البوابة أكثر من 17 مليون شخص بعدد زيارات يتجاوز 27.7 مليون زيارة، وبلغ عدد الصفحات التي تم تصفحها 40.78 مليوناً. وبلغ عدد اشتراكات الهاتف المتحرك خلال عام 2021 نحو 17 مليون اشتراك، بنسبة 171% إلى عدد السكان، فيما بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في الدولة نحو 9.94 ملايين نسمة، أي ما يعادل نسبة 99% من السكان.

وأظهرت الاستبيانات أن متوسط الوقت الذي يقضيه سكان الدولة في استخدام الإنترنت يبلغ نحو 7.24 ساعات يومياً، منها 1.57 ساعة متوسط الوقت المستغرق في قراءة الأخبار، و2.55 ساعة متوسط الوقت المستغرق على مواقع التواصل الاجتماعي.

هواتف ذكية

وقياساً إلى عدد السكان، بلغت نسبة الأفراد الذين يمتلكون هواتف ذكية في الدولة 97.6%، بينما يملك 40.1% من الأفراد أجهزة لوحية، و68.6% يمتلكون أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة.

وحول سرعات الإنترنت خلال عام 2021، بلغ متوسط سرعة التحميل على الهواتف نحو 177.52 ميغابايت، بنسبة زيادة 104.6% في سرعة التحميل باستخدام إنترنت الهواتف مقارنة بعام 2020، بينما بلغت سرعة التحميل باستخدام الإنترنت الثابت 130.99 ميغابايت، وبنسبة زيادة بلغت 44.6%.

وبلغ عدد المنازل الذكية في الإمارات نحو 190 ألف منزل ذكي تعتمد التقنيات الرقمية، بنسبة زيادة سنوية 9.8% في حجم قطاع المنازل الذكية، وفي ما يخص التعامل الذكي باستخدام الإنترنت، فإن 21.3% من الأفراد يديرون حساباتهم المصرفية عبر الهاتف المتحرك، و59.7% من الأفراد يستخدمون الهاتف المتحرك للشراء عبر الإنترنت.

ودشن مرسوم القانون الاتحادي رقم 46 لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، محطة جديدة من التحوّل الرقمي الشامل في دولة الإمارات، والذي يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي، ويدعم إنجاز المستهدفات والمؤشرات الوطنية، ويرسخ مكانة الدولة لتصبح في مقدمة الدول الرائدة في توفير الخدمات الرقمية.

التحوّل الرقمي

وحققت الإمارات خلال عام 2021، مستويات متقدمة في التحول الرقمي على الأصعدة العربية والإقليمية والعالمية، لتنضم إلى قائمة أفضل الدول على مستوى العالم في التحول الرقمي الحكومي، ولتكون الدولة العربية الوحيدة في هذه المجموعة، وذلك وفق تقرير النضج الرقمي الحكومي «GovTech» الصادر عن البنك الدولي لعام 2021.

واحتلت الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً بحسب تقرير التنافسية الرقمية العالمية لعام 2021، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، لتكون الدولة العربية الوحيدة من بين أفضل 10 دول تنافسية رقمياً، كما احتلت المرتبة الأولى عالمياً في التقرير ذاته بأربعة مؤشرات فرعية هي؛ النطاق العريض اللاسلكي، والتدفق الصافي للطلاب الدوليين، ومرونة قوانين الإقامة، والأمن السيبراني.

وتبوّأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في سرعة اتصال النطاق العريض المتنقل «سرعة إنترنت المحمول»، والمرتبة 14 عالمياً والأولى عربياً في سرعة اتصال النطاق العريض الثابت، وفق مؤشر شركة «Ookla» الرائدة دولياً في مجال تحليل واختبار سرعات الإنترنت.

• سرعة اتصال النطاق العريض المتنقل الأعلى عالمياً.

• 2.66 مليون عدد المسجلين في الهوية الرقمية.

• 27.7 مليون زيارة للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات بزيادة 45.7% على 2020.



هوية مرئية جديدة

شهد العام الماضي إطلاق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية هويتها المرئية الجديدة، والتي تعبر عن الرؤية المستقبلية بعيدة المدى، وتعكس الدور المحوري للهيئة ضمن توجهات الدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة، والتي تتضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي، وصنع مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، وبناء مجتمع واقتصاد معرفي يحقق التنمية المستدامة والسعادة والرفاهية للمجتمع.

وأطلقت الهيئة خلال العام الماضي موقعها الإلكتروني الجديد ومنصتها الجديدة للخدمات الرقمية، بهدف توفير أفضل تجربة للمتعاملين، وإثراء المحتوى الرقمي، وتوحيد تقنيات البرمجة المستخدمة في المواقع الرسمية وكل المنصات التابعة للهيئة.

الهوية الرقمية

نجحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في أن تكون أول جهة حكومية تربط خدماتها الرقمية بشكل كامل بالهوية الرقمية، حيث أتاح تحديث منصة الخدمات الرقمية للمتعاملين المسجلين في نظام الهوية الرقمية الوصول إلى جميع الخدمات الرقمية.

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