3.67 مليارات درهم تجارة دبي و«شنزن» الصينية في 2020

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

أفاد مسؤولون بأن حركة التبادل التجاري بين الإمارات والصين بلغت 49 مليار دولار (180 مليار درهم) في عام 2020، مشيرين إلى أن التجارة بين مدينتي دبي وشنزن سجلت قرابة مليار دولار ( 3.67 مليارات درهم)، لافتين إلى أن عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، تصل إلى 3400 شركة صينية.

‎وتفصيلاً، نظمت غرف دبي بالتعاون مع المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية فعالية «يوم مدينة شنزن الصينية ومعرض المنتجات في دبي»، الذي جمع أكثر من 70 شركة صينية عرضت أكثر من 350 منتجاً من منتجاتها المتطورة بحضور 300 شركة من الإمارات، حيث تم عقد أكثر من 120 اجتماع عمل ثنائي بين الشركات الصينية والإماراتية المشاركة لبحث فرص عقد شراكات ثنائية.

‎وشهدت الفعالية، التي نظمت بطريقة «هجينة» في دبي وشنزن، في مقر غرف دبي والمقر الرئيس لمجموعة شنزن للإعلام، حضوراً رفيع المستوى وكلمات من كبار الشخصيات التي تمثل الجانبين.

‎وقال مدير عام غرف دبي، حمد مبارك بوعميم، إن «تزامن تنظيم هذا الحدث مع فعاليات إكسبو 2020 دبي، يوفر دفعة إلى الأمام نحو علاقات اقتصادية مشتركة أكثر تطوراً ونمواً، خصوصاً أن الشركات المشاركة تستعرض منتجاتها المبتكرة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وعلوم الصحة والحياة والحماية الذكية».

‎ولفت بوعميم إلى أن المكتب التمثيلي لغرف دبي في مدينة شنزن الصينية يلعب دوراً أساسياً في تسهيل الاستثمارات المتبادلة والتعريف بالفرص المشتركة، ويبلغ عدد الشركات الصينية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، التي تأسست تحت مظلة (غرف دبي)، أكثر من 3400 شركة صينية، في حين تبرز فرص للتعاون في قطاعات رئيسة مثل تقنية المعلومات والتجارة والسياحة والتكنولوجيا والتجزئة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والعقارات، بالإضافة إلى تصنيع المنتجات عالية التقنية والأبحاث والتطوير والطاقة المستدامة والأدوية والاقتصاد الرقمي.

‎من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، عمق العلاقات التي تربط مدينتي دبي وشنزن، وقال: «استطاعت دولة الإمارات وجمهورية الصين توسيع صلاتهما التجارية وتطوير شراكتهما بما انعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري بينهما، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 49 مليار دولار، ومنها شهدت التجارة بين مدينتي دبي وشنزن قرابة مليار دولار في عام 2020. ونتوقع زيادة حجم التجارة الخارجية خلال الأعوام المقبلة، وذلك بعدما أعلنت مجموعة من شركات شنزن في عام 2021 حجز قرابة 30 ألف متر مربع من المساحات والمستودعات لتخزين البضائع في سوق التجار الواقع في جبل علي».

‎من جهته، أكد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، علي عبيد علي الظاهري، في كلمة مسجلة إن «(إكسبو 2020 دبي) يسهم في توفير فرص مجزية للشركات الصينية»، معتبراً أن «إكسبو 2020 دبي» هو احتفال عالمي بالتعافي الاقتصادي والمرونة والحضارة، داعياً الشركات الصينية إلى زيارة الإمارات ومدينة المستقبل دبي، والتعاون بين الجانبين لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للعالم انطلاقاً من المناخ الذي يوفره ويخلقه معرض «إكسبو 2020 دبي».

الشراكة الاستراتيجية

أكد المفوض العام للجناح الصيني المشارك في «إكسبو 2020 دبي»، ونائب رئيس المجلس الصيني للترويج للتجارة الدولية، شينفينغ تشانغ، الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، معتبراً إياها مثالاً يحتذى في العلاقات الصينية العربية القائمة على الصداقة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

وأضاف أن «تنظيم يوم شنزن سيسهم بفعالية في الترويج للتبادل والتعاون بين دبي وشنزن، وسيعطي دفعة قوية لتطوير الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين الصين والإمارات بما يحقق المصالح المشتركة ويرتقي بالتعاون الاقتصادي».

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