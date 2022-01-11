دبي الملاحية تعتمد إجراءات جديدة بشأن تفتيش اليخوت الأجنبية الزائرة

المصدر: دبي - وام

اعتمدت سلطة مدينة دبي الملاحية تدابير جديدة بشأن تيسير الإجراءات المطلوبة من متعاملي السلطة فيما يتعلق بتفتيش اليخوت الأجنبية الزائرة لإمارة دبي دعماً لمبادرة "دبي وجهة شتوية لليخوت".

وأكد المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم أن القرار يأتي تماشياً مع توجه السلطة نحو تعزيز المكانة المتميزة لإمارة دبي كوجهةٍ عالميةٍ رائدة في القطاع البحري وفي إطار دعم مبادرة "دبي وجهة شتوية لليخوت"..مضيفاً أن السلطة شرعت بالتنسيق مع جمارك دبي في تطبيق إجراءات التفتيش على اليخوت الأجنبية الزائرة من قبل مفتشي جمارك دبي فور وصولها إلى المرسى.

وأوضح المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية أن هذا التوجه يأتي ضمن جهود السلطة نحو توفير محفظة متكاملة من الخدمات المتعلقة بأنشطة الوسائل البحرية بأنواعها بسرعة وسهولة تامة بهدف التشجيع على استقطاب مزيد من اليخوت الأجنبية إلى الإمارة.

وأفاد أن إجراءات التفتيش على اليخوت الأجنبية الزائرة تتم على مدار الساعة بعد إخطار السلطة بموعد وصول اليخت الزائر.. مشدداً أن عملية التفتيش تعتبر مرحلة محورية أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات المحلية والدولية بما يصب في خدمة الأهداف المتمثلة في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري في إمارة دبي.

وأكد أن سلطة مدينة دبي الملاحية تعمل دوماً على توفير كافة التسهيلات والخدمات التي تضمن لليخوت الأجنبية الزائرة تجربة فريدة عند الوصول، وذلك بالاعتماد على بنية تحتية من الطراز العالمي ومنشآت متطورة تعزز ريادة دبي كوجهة عالمية لليخوت وترّسخ حضورها ضمن مصاف أفضل العواصم البحرية الرائدة عالمياً .

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