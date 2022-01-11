«جميرا الدائرية» الوجهة الأكثر شعبية للإيجارات السكنية خلال 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد تقرير لموقع «زوم بروبيرتي إنسايتس» بأن منطقة «قرية جميرا الدائرية»، هي الوجهة الأكثر شعبية للعقارات الإيجارية السكنية ذات الأسعار المعقولة في دبي خلال عام 2021. كما احتلت مناطق النهدة ومردف وواحة السيلكون و«أكويا أوكسجين» المرتبة الثانية بعد قرية جميرا الدائرية.

وفي ما يتعلق بقطاع الإسكان الفاخر، فقد سُجل أعلى معدل من عمليات البحث عن «دبي مارينا» ووسط مدينة دبي، كما احتفظت مناطق «جميرا بيتش ريزيدنس» ونخلة جميرا والبرشاء بأداء ثابت على مدار العام. ولفت التقرير إلى وجود ارتفاع في معدل إيجار الشقق والفلل، العام الماضي، بفضل استمرار التعافي من جائحة كورونا، مشيراً إلى زيادة بمقدار 3% في معدل إيجارات الشقق، حيث فضل المستأجرون الأماكن الواسعة بهدف توفير مساحات أكبر للعمل عن بعد.

كما ارتفعت القيمة الإيجارية للفلل في بعض مناطق دبي 40% تقريباً بفضل الإقبال الكبير على وجهات مثل «دبي هيلز استيت»، و«المرابع العربية».

وقال المدير التنفيذي لموقع «زوم بروبيرتي انسايتس»، عطا شبيري، إن «عودة المستثمرين الأجانب والتعامل الناجع مع جائحة كورونا، كانا من بين الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تعافي قطاع الإيجارات العقارية القوي والسريع. كما كان لانطلاقة (إكسبو 2020 دبي) دور مهم ورئيس في انتعاش السوق العقارية». وأضاف: «عند الحديث عن الشقق السكنية ذات القيمة الإيجارية المعتدلة، نجد أن منطقة قرية جميرا الدائرية حافظت على موقعها كاختيار مفضل للمستأجرين في دبي العام الماضي. ولأنها مشهورة كإحدى المناطق الصديقة للعائلة، فقد شهدت ارتفاعاً في معدلات الإيجار والإقبال».

وفي ما يتعلق بالشقق الراقية، فقد احتلت «دبي مارينا» خلال 2021 أعلى القائمة التي تضمنت أيضاً وسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، ومساكن شاطئ جميرا.

وذكر التقرير أنه تم رصد تزايد كبير في معدلات الطلب على الفلل ذات الأسعار المعقولة في مردف، و«أكويا أوكسجين»، وقرية جميرا الدائرية، ومنطقة الريم ومدينة دبي الجنوب.

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