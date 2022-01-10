النقد العربي: الإمارات تستحوذ على حوالي 20% من الودائع المصرفية العربية

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية بنهاية العام 2020 إلى نحو 2.296 تريليون دولار مقابل 2.148 تريليون دولار بنهاية العام 2019 بنمو 6.9%، واستحوذت الإمارات على نحو 19.8% من إجمالي الودائع لدى المصارف العربية بنهاية العام 2020، بحسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد2021.

وقال التقرير إن أداء القطاع المصرفي العربي تحسن خلال عام 2020 بالمقارنة مع العام 2019، حيث أظهرت البيانات تحسناً في كل من إجمالي الموجودات، وإجمالي الودائع، وإجمالي القروض والتسهيلات، والقواعد الرأسمالية المقومة بالدولار.

وأظهرت بيانات التقرير أن الودائع المصرفية للدول العربية كمجموعة سجلت نمواً خلال عام 2020، وبنسبة تفوق تلك المحققة في العام 2019، حيث تظهر البيانات من واقع الميزانيات المجمعة للمصارف التجارية العربية، ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية لدى المصارف العربية /مقومة بالدولار/ لتبلغ 2.296 تريليون دولار بنهاية 2020 بنمو 6.9% مقارنة مع نسبة نمو بلغت 3.4% عام 2019.

وعلى صعيد الأهمية النسبية للودائع المصرفية، فقد استأثرت الودائع /مقومة بالدولار/ لدى المصارف التجارية في السعودية بأعلى حصة من إجمالي الودائع المصرفية لدى الودائع العربية في نهاية عام 2020 حيث شكلت ما نسبته 22.6% من إجمالي الودائع المصرفية العربية تلتها الإمارات بنحو 19.8% من إجمالي الودائع وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بنحو 14.1.%.

وعلى صعيد نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى الناتج المحلي للدول العربية كمجموعة، ارتفعت نسبة الودائع إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 83.6% بنهاية 2020 مقارنة مع 79.4% للعام 2019.

وسجلت الودائع للقطاع الخاص في الدول العربية نمواً بنحو 6.9 % لتصل إلى 2.025 تريليون دولار مقارنة مع 1.895 تريليون دولار في العام 2019، كما سجلت قيمة الودائع الجارية نموا بنحو 16.2% خلال 2020 لتصل إلى 865 مليار دولار، ونمت الودائع الادخارية بنسبة 0.8% لتصل إلى 1.16 مليار دولار.

وقال التقرير إن النشاط الإقراضي للمصارف العربية استمر مقوماً بالدولار خلال عام 2020 بالتحسن وذلك للعام الثالث على التوالي فقد بلغ الرصيد القائم للتسهيلات الائتمانية للمصارف العربية كمجموعة بنهاية عام 2020 نحو 2.470 تريليون دولار بنمو 9.5% مقابل تسجيله نمواً بنحو 4.8 % و4.2% للعامين 2019 و2018.

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