الإمارات تجذب أكبر استثمارات أجنبية مباشرة في تاريخها خلال 2020

المصدر: عبير عبد الحليم ■ أبوظبي

كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ73 مليار درهم خلال عام 2020، لافتاً إلى أنها الأكبر التي تجذبها الإمارات في تاريخها خلال عام واحد، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، ما يعكس ثقة المستثمرين في العالم بأسواق الدولة، ومزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي الكبيرة التي تقدمها الإمارات للمستثمرين، والعائدات المربحة لهذه الاستثمارات.

حجم الاستثمارات

أوضح المركز في تقرير يرصد الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات خلال 50 عاماً، أن الإمارات نجحت في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إليها بشكل مطرد، إذ ارتفعت قيمة هذه الاستثمارات بنسبة 82.5% خلال 16 عاماً، ثم ارتفعت بنسبة 132.5% خلال ست سنوات، مرتفعة من 40 مليار درهم، و31.4 مليار درهم عامي 2005 و2015 على التوالي، إلى 73 مليار درهم في عام 2020.

الرصيد التركمي

أكد المركز أن الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات ارتفعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، بعد أن تمكنت الدولة من استقطاب استثمارات كبيرة، عززت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصل إلى 554.1 مليار درهم (151 مليار دولار) في نهاية عام 2020.

ولفت المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى أن دولة الإمارات أصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم، وواحدة من أكثر الوجهات تصديراً للاستثمار الخارجي كذلك، كما استطاعت أن تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي، بعد أن هيأت بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة استثمارية مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات، ورؤوس الأموال الى جميع القطاعات.

تصنيف عالمي

ذكر التقرير أن دولة الإمارات صنفت في العام 2020، وفقاً لتقديرات برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» في المرتبة الـ15 عالمياً في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما صنفت الدولة الأكثر استقطاباً للاستثمارات على مستوى غرب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الاستثمارات الصادرة

وفي ما يتعلق بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من دولة الإمارات، ذكر التقرير أن أحدث الإحصاءات تشير إلى تطور كبير في حجم هذه الاستثمارات، الأمر الذي مكّن الدولة من الانضمام إلى قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة في الخارج، وفقاً لـ«أونكتاد»، إذ ارتفع حجم هذه الاستثمارات من 13.8 مليار درهم في عام 2005 إلى 77.9 مليار درهم في عام 2019، بنسبة نمو بلغت 464.5%.

• الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بـ73 مليار درهم خلال 2020.

صفقة استثمار ضخمة

نجحت دولة الإمارات، على الرغم من ظروف جائحة «كوفيدـ19» في استقطاب استثمارات خارجية ضخمة خلال عام 2020 في مجالات متعددة، من بينها إبرام صفقة استثمار ضخمة استقطبتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» مع جهات عالمية تبلغ قيمتها 20 مليار درهم، تحصل «أدنوك» بمقتضاها على عائدات فورية بقيمة 10 مليارات درهم، من خلال الاستفادة من عائدات تأجير مجموعة من أصولها العقارية، بموجب اتفاقية ايجار مدتها القصوى 24 عاماً.



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