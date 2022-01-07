«مركب كابيتال» تستحوذ على 50% من «شيري رام» بـ 180 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مركب كابيتال» للاستثمار، ومقرها دبي، عن الاستحواذ على نسبة 50% من شركة «شيري رام EPC» الهندية، المساهمة العامة المدرجة في سوق «شيناي» للأوراق المالية، بقيمة 180 مليون درهم (50 مليون دولار أميركي).

وتختص شركة «شيري رام» في قطاع الصناعة وأعمال البنية التحتية في السوق الهندية، وتسعى شركة «مركب كابيتال» للاستثمار إلى تعزيز تواجد «شيري رام» في السوق الإماراتية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مركب كابيتال للاستثمار، عبدالله بن خادم القبيسي، عن سعادته بنجاح عملية الاستحواذ، والتي تعزز حصة شركة «مركب كابيتال» للاستثمار في الشركة الهندية التي تعتبر من الشركات الرائدة في المجال الصناعي وتطوير عمليات البنية التحتية في السوق الهندية، موضحاً أن عملية الاستحواذ ستدفع عمليات شركة «شيري رام» نحو التوسع في أسواق الخليج والشرق الأوسط، وتنفيذ مشاريع تطوير كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال القبيسي: «نهدف إلى أن نشكل إضافة نوعية للاقتصاد الإماراتي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ستساعد عملية الاستحواذ في توسع أعمالنا، والقطاعات التي نتواجد بها بما يخدم الاقتصاد الوطني».

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