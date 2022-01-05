«دبي للإنترنت» و«خزنة» تؤسسان مركزين متقدمين للبيانات في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مدينة دبي للإنترنت، وشركة «خزنة داتا سنترز»، المزود لمراكز البيانات ذات المساحات الكبيرة والطاقة الاستيعابية العالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن اتفاق تنشئ بموجبه «خزنة» مركزين متقدمين للبيانات في مدينة دبي، الأمر الذي يسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات، ويرسخ مكانة دولة الإمارات في تنافسية البنية التحتية الرقمية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن مخرجات هذا التعاون تنسجم مع توجهات الحكومة في تحقيق التحول لمنظومة الحكومة الذكية، وتوفير حلول البنى التحتية والسحب الآمنة لتخزين البيانات، بما يغطي مختلف القطاعات، لاسيما مع توجه العديد من الشركات إلى تبني نماذج عمل هجينة طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، ما أدى إلى زيادة حجم البيانات الرقمية، وتزايد الطلب والحاجة لتوفير هذا النوع من الحلول.

وقال المدير العام لمدينة دبي للإنترنت، عمار المالك، إن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة وتوجيهاتها السباقة، والمبادرات الحكومية المحفزة، حققت أخيراً إنجازاً جديداً، وانضمت إلى قائمة أفضل 10 دول في العالم، وفقاً لتقرير التنافسية الرقمية العالمية 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وأضاف: «سنستمر في جهودنا لتوفير بيئة أعمال جاذبة للشركات والمواهب في مجالات التكنولوجيا، والمساهمة في مختلف المبادرات الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز تنافسية الاقتصاد وترسيخ مكانة الدولة المتقدمة في مختلف المجالات».

وأكد المالك أن مدينة دبي للإنترنت تشكل حجر الزاوية في استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدار أكثر من عقدين، لافتاً إلى أن هذا التعاون نقطة انطلاق نحو تحقيق مستهدفات جديدة، وتعزيز القدارت الاقتصادية والتنافسية للدولة.

ولفت إلى أن تطور البنية التحتية الرقمية في دبي يتصل بشكل مباشر مع نمو قدرتها التنافسية الاقتصادية، وبالتالي فإن إنشاء مراكز البيانات سيشكل إنجازاً جديداً في مسيرة نمو اقتصاد الإمارة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمراكز بيانات خزنة، حسن النقبي: «ستدعم الشراكة بين (خزنة) ومدينة دبي للإنترنت بيئة الأعمال الرقمية لدولة الإمارات، وتمكن الشركات المتخصصة بحلول التكنولوجيا من تحقيق مستوى عالي الكفاءة من الاتصال والتخزين، بما يتيح لهم تقديم خدمات أكثر فاعلية للشركاء والعملاء والموظفين على حد سواء».

وأضاف: «نسعى إلى مواصلة الشراكة، والعمل مع قادة الصناعة وصناع القرار، لتقديم مساحات وحلول مخصصة للبيانات تدعم استراتيجيات النمو طويلة الأجل للشركات في مختلف الصناعات».

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