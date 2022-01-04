إكسبو 2020 دبي يقترب من تسجيل 9 ملايين زيارة خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - وام

سجل " إكسبو 2020 دبي" 8,958,132 زيارة على مدار الثلاثة أشهر الأولى من انعقاده، بفضل قائمة من الفعاليات التي تم تنظيمها على مدار موسم الأعياد خلال شهر ديسمبر، و يستمر في تقديم العروض الرياضية، والموسيقية، والثقافية عالمية الطراز لزواره والمُزمع انعقادها خلال النصف الثاني من فترة انعقاد الحدث الدولي المحددة بستة أشهر.

وفي الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2021، استضاف إكسبو 2020 دبي 8902 قائد حكومي، منهم وزراء، ورؤساء دول، ورؤساء وزراء، وقادة دول، شهدوا العديد من الفعاليات الرسمية، شملت فعاليات الأيام الوطنية في إكسبو، والتي توفر فرصة فريدة لتسليط الأضواء على ثقافة وإنجازات كل دولة بعينها، لا سيّما جناحها الخاص وجدول فعالياتها خلال فترة انعقاد الحدث الدولي.

وعلى مدار الثلاثة أشهر الأولى من انعقاد الحدث الدولي حققت التذاكر الموسمية لإكسبو 2020 دبي، إضافة إلى الزيارات المتكررة لإكسبو 2020 قرابة نصف مجموع الزيارات (47 في المائة)، مسجلة 3.5 مليون زيارة مما يؤكد حرص الزوار على تكرار التجارب التي تتطلب أكثر من زيارة لموقع الحدث الدولي.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، المدير العام لإكسبو 2020 دبي ريم بنت إبراهيم الهاشمي " لقد دخلنا عامنا الجديد، بعد أن نجحنا في بناء صداقات متينة ستمكّننا من اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن بعض أكبر التحديات التي تواجهنا جميعا".

وأضافت: " تمثل أحدث أرقامنا خير دليل على تصميم جميع المشاركين في إكسبو 2020، وعملهم الجاد، بينما نقطع نصف الطريق. ومع استمرار وضع صحة الجميع وسلامتهم ورفاهيتهم على قمة أولوياتنا، فإن الأرقام تعكس أيضا مدى قوة تدابير السلامة الصارمة التي نواصل تطبيقها للتصدي لوباء " كوفيد-19" ، والتي تستمر في حماية زوار إكسبو 2020، وموظفيه والمشاركين فيه على حد سواء".

وتضمنت أبرز الفعاليات خلال شهر ديسمبر عروض الألعاب النارية المُبهرة، والعروض الموسيقية الرائعة في ليلة رأس السنة، التي قدماها المنسقان الموسيقيان " دي جي " المشهوران عالميا أرمن فان بورين، وديميتري فيغاس ، و توجت الاحتفالات شهرا رائعا بدأ باحتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، وضمّ عرضا مذهلا لـلمغنية "أليشيا كيز، وحفل للموسيقار "إيه آر رحمان"، هو الأول له منذ عامين.

وتشهد 87 يوما المتبقية من الحدث الدولي المزيد من الفعاليات والتجارب المذهلة، بداية من زيارة الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا يوم 5 يناير، وصولا إلى انعقاد أول أسبوع للأهداف العالمية يُقام على الإطلاق خارج مدينة نيويورك في نهاية الشهر الجاري.

وشهدت الفترة بين 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر الماضيين ، قدوم ما يقرب من ثلث إجمالي الزوار 30 ‎%‎ من خارج الدولة، و كان على رأس الدول التي جاء منها أكبر عدد زوار الهند، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، والمملكة العربية السعودية.

وامتثالا لموضوع الاستدامة بوصفه أحد المواضيع الفرعية التي يقوم عليها إكسبو 2020، فإن العديد من الزوار يواصلون استخدام وسائل النقل التابعة لهيئة الطرق والمواصلات للتنقل إلى موقع الحدث الدولي، وخلال الفترة التي بين شهري أكتوبر ونهاية شهر ديسمبر، اُجري ما يقرب من 653,000 رحلة من وإلى الموقع باستخدام سيارات الأجرة، هذا وقد قامت حافلات إكسبو المجانية بأكثر من مليون رحلة، في حين دخل وخرج من إكسبو 2020 ما يزيد عن 3.4 مليون مستخدم مستقلين مترو دبي.

وتجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية لإكسبو 2020 حاجز الـ 50 مليون شخص، وكان لعروض إكسبو لايف الرائعة دور فعال في ذلك، والتي تُمكن الزائرين من القيام بجولة افتراضية حيّة عبر الموقع الإلكتروني والتي تكون مُتاحة حسب رغابتهم الخاصة ، مضافا إليها العروض الرئيسة التي كان لها دور في استقطاب ملايين المشاهدين من جميع أنحاء العالم.

وشهدت السلسلة الافتراضية لبرنامج إكسبو للمدارس، ومغامرات إكسبو، ارتفاعا في أعداد الزيارات، مُتجاوزة حاجز الـ 3.6 مليون زيارة، وذلك خلال الفترة الممتدة حتى 21 ديسمبر، والتي صاحبها حضور للطلبة من أكثر من 60 دولة. هذا وقد كان للموقع الإلكتروني لبرنامج إكسبو للمدارس، دور في استقطاب 334,110 زيارات من المدارس الخاصة والحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

ويستمر إكسبو 2020 بوصفة أضخم حدث دولي من نوعه أُقيم منذ بداية الجائحة في اتخاذ تدابير وقائية مُشدّدة ضد وباء " كوفيد - 19 "، لضمان حماية كل شخص يزور الموقع ويعمل فيه.

وتشمل إلزام الزوار والموظفين والمشاركين بارتداء الكمامات، في الأماكن الداخلية والخارجية على حد سواء.. فضلا عن توفر المرافق المعنية بإجراء اختبار الـ "بي سي آر" عبر أرجاء موقع الحدث الدولي لكل من موظفي أجنحة الدول والعاملين في الخطوط الأمامية والمجال الترفيهي ، إلى جانب إلزام جميع موظفي إكسبو 2020 من المشاركين الدوليين، والمتطوعين، والمتعاقدين، ومزودي الخدمات بالحصول على التطعيم، بينما يتعين على الزوار الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر تقديم إثبات الحصول على التطعيم، أو تقديم نتيجة فحص (بي سي آر) سلبية، على أن يكون الفحص أُجري قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد الزيارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news