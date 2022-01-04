«الإمارات دبي الوطني»: 44 حلاً للتكنولوجيا المالية في 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفل بنك الإمارات دبي الوطني، بمرور خمسة أعوام على شراكته مع برنامج «فينتك هايف»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، ومشاركته بنجاح في دورتين لـ«مسرّع التكنولوجيا المالية»، التابع للبرنامج، في وقت تمكن فيه البنك من الوصول إلى 44 حلاً للتكنولوجيا المالية خلال 2021.

شراكة وثيقة

وأفاد بيان صدر أمس بأن شراكة وثيقة تجمع بنك الإمارات دبي الوطني و«فينتك هايف» منذ عام 2017، إذ قدم دعمه للشركات الناشئة، وساعدها على تحويل أفكارها إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ما أثمر العديد من علاقات التعاون الناجحة.

ووفقاً للبيان، فقد أعلن بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2020، تعاونه مع شركة «نوربلوك» العالمية المتخصصة في مجال تطوير تقنيات «اعرف عميلك»، والقائمة على تقنية «بلوك تشين»، والتي شاركت في برنامج مسرّع التكنولوجيا المالية 2017، فضلاً عن تعاون البنك مع شركات أخرى مثل: «جيغ سو»، «سمارت إنجن»، «فيجن لابز»، و«كاسيستو».

وإضافة إلى شراكته مع «فينتك هايف»، يعتبر بنك الإمارات دبي الوطني شريكاً رئيساً في «إكسيليريت هير»، برنامج الإرشاد المهني للنساء، الذي يستهدف صقل مهارات الشابات في القطاع على المستويين المهني والشخصي.

دعم الشركات

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم: «يسعدنا تعزيز تعاوننا مع (فينتك هايف) للعام الخامس، ونتطلع قدماً للعمل معاً على تحقيق هدفنا المشترك في تشجيع ودعم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة الواعدة في مراحلها الأولى».

وأشار إلى حرص البنك على دفع عجلة الابتكار، وإيجاد تجارب فعالة وبناء شراكات مثمرة مع أبرز اللاعبين في منظومة التكنولوجيا المالية.

وتابع: «بدعم من (فينتك هايف)، فإننا نبحث باستمرار عن سبل استكشاف وإطلاق حلول التكنولوجيا المالية الفعالة والقادرة على مساعدتنا في تسريع وتيرة تحولنا الرقمي، وإطلاق الابتكارات التي من شأنها الارتقاء بتجربة المتعاملين وتطوير عملياتنا الداخلية، كما نتطلع قدماً للعب دور فاعل في تشجيع الشراكات المبتكرة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، وتسعدنا رؤية المزيد من هذه الشراكات الطموحة في طور النمو والازدهار».

44 حلاً

من جانبها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج «فينتك هايف»، رجاء المزروعي: «كان (الإمارات دبي الوطني) شريكنا منذ تأسيس (فينتك هايف)، ونشهد في كل عام جهوداً متزايدة نحو التحول الرقمي، واعتماد قطاع التكنولوجيا المالية على المسرعات. ولذلك، تتيح لنا هيكلية مراحل برنامج مسرع التكنولوجيا المالية، تحقيق أولويات شركائنا، عبر تمكينهم من الوصول إلى أكثر حلول التكنولوجيا المالية ابتكاراً من شتى أرجاء العالم».

وتابعت: «تمكن البنك من الوصول إلى 44 حلاً للتكنولوجيا المالية خلال 2021، ويسعدنا استضافة يوم مخصص لمصلحة البنك، للاطلاع على المشروعات واختيار الحلول التي أبدى البنك رغبته في تبنيها والعمل عليها».

مسرّع التكنولوجيا المالية

انطلق مسرّع التكنولوجيا المالية 2021 بأسلوب هجين على دفعتين مخصصتين للابتكار، أقيمت الأولى خلال شهري مايو ويونيو، في حين امتدت الثانية على مدار شهري سبتمبر وأكتوبر. وتميزت كل منهما بالمرونة في خيارات المشاركة.

وخلال كل دفعة سعى البنك إلى إيجاد حلول فعالة تسخّر قدرات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة والتقنيات المتقدمة الأخرى، لتطوير عمليات الامتثال والمدفوعات بشكل يؤثر مباشرة في تجربة العملاء، ونظام المعالجة المباشرة.

ووقع الاختيار على أربع شركات للتكنولوجيا المالية للانتقال إلى المرحلة التالية المتقدمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news