135 مليار دولار مبيعات التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية في 2021

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

أظهر تقرير حديث لشركة «آب آني»، المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، أن عدد مرات تنزيل التطبيقات عبر المتاجر الإلكترونية وصل إلى مستوى قياسي جديد، خلال العام الماضي، مع وصول إجمالي ما دفعه المستخدمون مقابل تنزيل التطبيقات، سواء عبر «آب ستور» أو «غوغل بلاي»، إلى 135 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة عند صدور البيانات النهائية لعام 2021، بإضافة مبيعات التطبيقات على المتاجر الأخرى في الصين.

مرات التنزيل

ونقل موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن التقرير أن عدد مرات تنزيل التطبيقات في العالم زاد بمقدار 10 مليارات مرة، خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020، ليصل الإجمالي إلى 140 مليار مرة.

وأشار «تك كرانش» إلى أن صناعة تطبيقات الأجهزة المحمولة الذكية أصبحت صناعة ضخمة، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي تطوّر تطبيقات تستهدف الأجهزة المحمولة أولاً في عام 2019 أكثر من 544 مليار دولار، ما يزيد بمقدار 6.5 مرات على القيمة السوقية لشركات البرمجيات التي لا تطوّر تطبيقات للأجهزة المحمولة.

وفي الوقت نفسه، ضخ المستثمرون خلال العام الماضي 73 مليار دولار كاستثمارات في شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة، بزيادة سنوية نسبتها 27%.

شركات

إلى ذلك، توقعت شركة «سينسور تاور»، المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات، وصول عدد شركات التطبيقات التي حققت أرباحاً سنوية بقيمة مليون دولار للمرة الأولى، خلال العام الجاري، إلى نحو ضعف عدد الشركات المناظرة التي حققت أول مليون دولار أرباح صافية في عام 2016.

وأوضحت الشركة أن عدد الشركات التي حققت أول مليون دولار أرباح، خلال العام الجاري، بلغ 900 ألف شركة، مقابل 475 ألف شركة في عام 2016.

صدارة

من جهة أخرى، أظهر تقرير جديد لشركة «آبتوبيا»، المتخصصة في متابعة سوق التطبيقات أيضاً، أن تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني «تيك توك» كان التطبيق الأكثر شعبية في العالم خلال عام 2021.

وأفاد التقرير بأن «تيك توك» احتل المركز الأول في قائمة التطبيقات الأكثر تنزيلاً على أجهزة المستخدمين خلال العام الماضي، موضحاً أن «آبتوبيا» تعمل على تجميع وتحليل بيانات نشاط المستخدمين على متاجر التطبيقات الإلكترونية، لمعرفة المجالات الأسرع نمواً والتطبيقات التي تحقق أكبر عدد من مرات التنزيل.

الأكثر شعبية

ومن خلال تحليل بيانات متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي»، حددت الشركة التطبيقات الأكثر شعبية في الولايات المتحدة والعالم، حيث جاء تطبيق «تيك توك»، المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، في المركز الأول، سواء على مستوى الولايات المتحدة، أو على مستوى العالم.

وبحسب قائمة «آبتوبيا» العالمية، احتل تطبيق «تيك توك» المركز الأول، حيث تم تنزيله 656 مليون مرة خلال العام الماضي، فيما جاء في المركز الثاني تطبيق «إنستغرام» مع 545 مليون مرة تنزيل، ثم «فيس بوك» 416 بمليون مرة، بينما حلّ ثالثاً «واتس أب» بعدد 395 مليون مرة، وأخيراً «سناب شات» بعدد 327 مليون مرة تنزيل.

وعلى مستوى الولايات المتحدة فقط، جاء تطبيق «تيك توك» أيضاً في المركز الأول، وتم تنزيله 94 مليون مرة، وتلاه «إنستغرام» 64 مليون مرة.

نطاق «تيك توك»

أفادت شركة أمن المعلومات «كلاود فلير»، في تقرير نشرته الأسبوع الماضي، بأن اسم نطاق «تيك توك» أصبح الأكثر شعبية في العالم بحلول أواخر العام الماضي، ليزيح اسم نطاق «غوغل دوت كوم» عن القمة.

وكان اسم نطاق «غوغل دوت كوم»، أنهى العام قبل الماضي، باعتباره الأكثر شعبية في العالم، في حين كان اسم نطاق «تيك توك دوت كوم» في المركز السابع، لكن الأمور تغيّرت خلال العام الماضي، حيث قفز اسم نطاق «تيك توك دوت كوم» إلى المركز الأول وأزاح اسم «غوغل دوت كوم» إلى المركز الثاني.

وذكر موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن زيادة شعبية تطبيق «تيك توك» للتواصل الاجتماعي، خلال جائحة «كورونا»، أسهمت في القفزة الكبيرة التي حققها اسم نطاق «تيك توك دوت كوم»، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي «تيك توك» وصل خلال سبتمبر الماضي إلى مليار مستخدم نشط شهرياً.

• عدد الشركات التي حققت أول مليون دولار أرباح، خلال 2021، وصل إلى 900 ألف شركة.

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