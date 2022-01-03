150 عارضاً من 20 دولة يشاركون في «ستيل فاب 2022»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يستعد مركز «إكسبو» الشارقة لإطلاق فعاليات النسخة الـ17 من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2022»، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري.

وكشف المركز أن نسخة «ستيل فاب 2022»، ستشهد مشاركة أكثر من 150 عارضاً محلياً ودولياً من 20 دولة، يمثلون نخبة من المصنعين والموردين العالميين، و400 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال الأعمال المعدنية، والعديد من الصناعات المرتبطة بها.

ويتضمن المعرض المرتقب، عرض أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب، وأحدث الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب، فضلاً عن ماكينات تصنيع الصلب و«الروبوتات».

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو» الشارقة، سيف محمد المدفع، إن «ستيل فاب 2022» يعد من أهم الأحداث الصناعية والتجارية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب، الذي ينظمه المركز سنوياً، بهدف تحقيق جملة من المستهدفات الاستراتيجية، منها تعزيز انتعاش قطاع صناعة الصلب والمعادن في إمارة الشارقة، فضلاً عن دعم «مشروع 300 مليار»، الهادف إلى تطوير القطاع الصناعي وتحفيزه في دولة الإمارات.

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