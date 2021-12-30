«موانئ أبوظبي» تمنح «الجرافات البحرية» عقداً بـ1.3 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فازت شركة الجرافات البحرية الوطنية (المجموعة)، بعقد قيمته أكثر من 1.3 مليار درهم من شركة موانئ أبوظبي، لهندسة وبناء الأعمال البحرية لمشروع تطوير الجانب الشمالي من ميناء خليفة.

ويتماشى الفوز بالمشروع الجديد، مع خطط التوسع الاستراتيجية للمجموعة، ويسهم في تعزيز مكانتها وخبراتها كمركز عالمي للهندسة والبناء، وحفز دورها في تطوير البنية التحتية عالية الجودة لأبوظبي بما يخدم الشركاء العالميين للإمارة. ويُعد مشروع تطوير الجانب الشمالي جزءاً من ميناء خليفة الكائن في منطقة الطويلة بأبوظبي في منتصف الطريق بين ميناءي زايد وجبل علي، والذي تم بناؤه على جزيرة اصطناعية مستصلحة على بعد 4.5 كيلومترات من الشاطئ.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية، المهندس ياسر زغلول: «يشكّل هذا العقد جزءاً من خططنا الاستراتيجية لتوسيع نطاق عملياتنا في دولة الإمارات وخارجها؛، حيث نخطط لعام 2022 والسنوات المقبلة لدخول أسواق جديدة وتنفيذ مشروعات رائدة، ومشاركة خبراتنا في القطاع». وأضاف زغلول: «بصفتنا شريكاً موثوقاً وشركة وطنية رائدة، سنكرّس خبرتنا العالمية لتسليم المشروع في موعده المقرر، خصوصاً أنه يدعم أهداف الدولة لما يمثّله من قيمة وطنية كبيرة في ضوء تنفيذه بقدرات محلية».

من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي: «تتمتع هذه المشاريع التطويرية الجديدة بأهمية كبيرة وتؤدي دوراً محورياً في تحسين القدرات التشغيلية للمجموعة ودعم عمليات الشحن والمناولة في ميناء خليفة الرائد، خصوصاً أن الميناء يمتلك إمكانات فريدة وبنى تحتية حديثة مكنته من دعم قطاع التجارة البحرية العالمي». تشمل أعمال العقد تجريف 16.8 مليون متر مكعب من الأتربة، ومن المقرر إنجاز المشروع بالكامل في أكتوبر 2023.

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