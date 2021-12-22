«اتصالات ديجيتال» تعالج فواتير بـ 10 مليارات درهم خلال 8 أشهر

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت منصة التجارة الرقمية «UTC»، الذراع الرقمية لـ«اتصالات ديجيتال» والقائمة على تقنية «بلوك تشين»، أنها نجحت في معالجة فواتير تفوق قيمتها 10 مليارات درهم، خلال ثمانية أشهر فقط من انطلاقتها، لتمثل هذه القيمة جميع الفواتير التي قدمتها البنوك المشاركة في المنصة للتحقق من صحة الفواتير ومخاطر التمويل المزدوج ذات الصلة.

ويتألف هذا التحالف من بنك دبي التجاري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، فيما يُعنى مصرف الإمارات المركزي بالدور الرقابي في اللجنة التوجيهية للمنصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «UAE Trade Connect»، ذو القرنين جافيد، إن «المنصة أثبتت أهميتها ونجاحها بالارتكاز على تقنية (بلوك تشين) لتسهم في إيجاد الحلول للمشكلات اليومية التي يواجهها القطاع المصرفي».

وأضاف: «يسعدنا أن نعلن أنه وفي غضون بضعة أشهر فقط منذ انطلاقة المنصة، تمكنت البنوك المشاركة من إنجاز الفواتير التابعة لها في الوقت الحقيقي»، مشيراً إلى أن «تجاوز حاجز 10 مليارات درهم، يعد إنجازاً بارزاً لهذه المنصة الوطنية التي تتماشى أهدافها مع رؤية حكومة الإمارات في الاستفادة من التقنيات المستقبلية مثل (بلوك تشين) لتسهم بفعالية في تحقيق النمو والتطور الاقتصادي المنشود للدولة».

وتعد «UTC»، منصة التجارة الرقمية الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تعتمد على التقنيات المتطورة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.

وكانت «اتصالات ديجيتال»، أطلقت المنصة تجارياً في 19 إبريل 2021، بالتعاون مع سبعة بنوك رائدة في الدولة، وهي فكرة بنك أبوظبي الأول. وتقوم العديد من البنوك الأخرى حالياً بتجربة هذه المنصة، وقد أبدت العديد منها رغبتها في الانضمام إلى المنصة خلال عام 2022.

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