بدء تشغيل أول حافلة نقل عام ذاتية القيادة في عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أيون» المتخصصة في حلول التنقل المستدام في دولة الإمارات، عن بدء تشغيل حافلة نقل عام كهربائية ذاتية القيادة بالكامل على امتداد كورنيش عجمان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في دولة الإمارات والمنطقة.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أنه يتم تشغيل الحافلة ذاتية القيادة على طريق بين فندقي «فيرمونت» و«كورال بيتش» على كورنيش عجمان.

وأضافت أنه لضمان سلامة الركاب، تم تجهيز الحافلة بمجموعة من تقنيات التعلم العميق، بما في ذلك تقنية اتصال المركبة بكل شيء (V2X)، والرؤية ثلاثية الأبعاد والتعرف إلى البيئة المحيطة، إلى جانب التنقل التلقائي بين المسارات، وأجهزة الاستشعار بتقنية إنترنت الأشياء، مع أبواب مزودة بمستشعرات الحركة.

وبينت الشركة أن نظام المراقبة الذكي في الحافلة، يعمل على اكتشاف ومراقبة محيط المركبة من خلال تلقي البيانات من إشارات المرور، فترسل الحافلة إشعارات عند اقترابها من مسار العبور الخاص بالمشاة، لافتة إلى أن الحافلة التي تتسع لـ15 راكباً، لا تصدر أي انبعاثات كربونية ضارة، كما أنها مهيئة لصعود الكراسي المتحركة.

وأفادت الشركة، بأن مشروع الحافلة الكهربائية ذاتية القيادة، عبارة عن شراكة تجمع «أيون» - المشروع المشترك بين شركتي «بيئة» و«الهلال للمشاريع» في الشارقة - ومنصة تسريع الأعمال التي تتخذ من عجمان مقراً لها «عجمان إكس»، وشركة «اتصالات».

وقال مدير إدارة النقل المستدام لدى «بيئة»، مدير مشروع «أيون»، ناصر الشامسي: «نأمل أن يشكل هذا المشروع المستدام في عجمان بداية واعدة لانطلاق العديد من المشروعات المستقبلية في دولة الإمارات، ذلك أن أهمية تقنية الحافلات ذاتية القيادة لا تقتصر على مزايا الاستدامة فحسب، ولكنها أيضاً تشمل إمكانية التوسع والتطوير لتلبية الطلب المستقبلي».

يشار إلى أن حافلة كورنيش عجمان، توفر خدماتها للركاب طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً حتى 12 ظهراً، ومن الساعة الرابعة مساءً حتى الساعة السابعة مساءً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news