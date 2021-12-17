مواطنون ينعون ماجد الفطيم على "تويتر".. "رحم الله رجل الوطن المخلص"

المصدر: ​ديما منصور - دبي

نعى مواطنون رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، الذي وافته المنية اليوم، ونعاه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتصدر وسم #ماجد_الفطيم، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، حيث عبر مغرودن، من خلاله، عن حزنهم على رحيل الفطيم، الذي وصفوه بـ "رجل الوطن المخلص".

وترحم مغردون على رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، متمنين له الرحمة ولعائلة الصبر على رحيل فقيدهم، فقال احد المغردين: "البقاء لله والدوام لله.. رجل الأعمال الوطني الكبير.. الإماراتي #ماجد_الفطيم في ذمة الله، رحمه الله عليه وغفر له، اللهم ألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وقال آخر: "الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويثبته عند السؤال ويدخله جناته من غير حساب ولا سابق عذاب وجميع موتى المسلمين اللهم اميين ".

ووصف مغردون ماجد الفطيم برجل الوطن المخلص، فقال أحدهم: "احد رجال الوطن المخلصين، نسأل الله له الرحمة والمغفرة".

من جانبهم أشاد مغردون بمبادرات الفطيم الوطنية والإنسانية، مشيرين إلى أنه كان له أياد بيضاء في مختلف المجالات، فقال أحدهم: "وترجل الفارس عن صهوة جواده، صاحب الأيادي البيضاء، وباني نهضة الوطن، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على كافة الأصعدة، لتبقى أعماله محفورة في ذاكرتنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون..".

وأكد مغردون على أن الفطيم كان رجلا ناجحا، وأن ذكراه ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن لما قدمه من إنجازات ونجاحات، وأن سيرته ستبقى منارة تتعلم منها الأجيال القادمة، فقال أحد المغردين: "هكذا هم الناجحون يعملون في صمت ويتركون انجازاتهم ونجاحاتهم تتحدث عن نفسها ويبادرون في دعم المبادرات الوطنيه والخيريه بعيدا عن كل ضوضاء او فوضى اعلامية، سيره #ماجد_الفطيم التجاريه الناجحه سوف تتعلم منها كل الاجيال القادمه ولن يبقى للانسان بعد رحيله سوى العمل الصالح ودعوات المحبين".

وفي سياق متصل نعى مغردون من دول عربية أخرى الفطيم نظرا لكونه صاحب استثمارات عدة في دول مختلفة، فقال أحد المغردين من مصر: " وفاه رجل الاعمال الاماراتي #ماجد_الفطيم صاحب شركات كتير هنا في مصر 99% تعمل فيها عمالة مصرية" .

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نعى، في وقت سابق من اليوم ماجد الفطيم في حسابه على تويتر، وقال: "رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع ، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها …

وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع .. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين".

كما نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الفطيم قائلا: "ودعنا اليوم قامة إماراتية غالية.. ورجلاً أمضى حياته في خدمة وطنه وأهله.. رَحِم الله ماجد الفطيم وأسكنه فسيح جناته.".

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية "تعازينا لأسرة الفطيم في وفاة ماجد الفطيم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. الراحل رافقت أعماله وإنجازاته مسيرة نمو اقتصاد الإمارات ودبي خلال العقود الماضية وستتذكره الأجيال القادمة بما تركه من إنجازات اقتصادية ومجتمعية على مدى هذه السنين".

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