«دبي التجاري» يدشن مختبراً رقمياً في «إنوفيشن هب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي التجاري أمس، افتتاح مختبره الرقمي في «إنوفيشن هب»، التابع لمركز دبي المالي العالمي، الذي يعد أكبر منظومة للابتكار في المنطقة.

وأفاد البنك في بيان بأنه تم تدشين المختبر من قبل رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري، حميد القطامي، ونائب رئيس مجلس الإدارة، سلطان سعيد المنصوري، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرند فان ليندر، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، وعدد من أعضاء الإدارة العليا من كلتا المؤسستين.

ويعد مختبر «CBD» الرقمي، أول مبادرة من نوعها من قبل بنك لإنشاء مركز للبحث والتطوير في «إنوفيشن هب»، والذي يسعى إلى إنشاء منظومة تعاونية في قطاع التكنولوجيا المالية من خلال تعزيز الابتكار ودعم التكامل بين المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وقال بيرند فان ليندر: «يسعدنا افتتاح مختبر (CBD) الرقمي، لتعزيز طموحنا في أن نصبح بنكاَ (رقمياً افتراضياً) وتشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على ابتكار أفكار وحلول جديدة تعمل على تعزيز وتحسين وإعادة تعريف الطريقة التي نقدم فيها خدماتنا لعملائنا». وأضاف أن «إطلاق المختبر يتماشى مع التزامنا بدعم مبادرات حكومة دولة الإمارات لتكون واحدة من أكثر الدول ابتكاراً، علاوة على أنه يرسخ جهودنا بتوسيع البنية التحتية في التكنولوجيا المالية، وإطلاق العنان لفرص الابتكار، وتقديم منتجات مالية جديدة ومبتكرة إلى السوق».

من جهته قال أميري، إن «مركز دبي المالي العالمي يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز مكانته الرائدة عالمياً باعتباره مركزاً رئيساً للأعمال والابتكار، الأمر الذي يمكّننا من قيادة مستقبل القطاع المالي والمساهمة في نمو الاقتصاد المستقبلي».

• تشجيع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة على ابتكار أفكار وحلول جديدة.

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