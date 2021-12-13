مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية يبدأ استقبال طلبات المشاركة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، عن فتح باب التسجيل أمام مجتمع الهيئات والمؤسسات العالمية للمشاركة في دورته الثالثة التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في 21 فبراير 2022 بـ«مركز دبي للمعارض» ضمن «إكسبو 2020 دبي».

ويضم المؤتمر نخبة من المتحدثين البارزين الدوليين من قادة قطاع الهيئات العالمية، وكذلك من القطاعين العام والخاص في دبي. فيما يعتبر المؤتمر الذي ينعقد تحت شعار «الهيئات والعالم الجديد: المرونة والتجديد»، منصة لاستكشاف كيف يمكن للهيئات التأقلم مع التأثيرات الحالية والمستقبلية والمباشرة لجائحة «كورونا» العالمية، ومعرفة ديناميكيات التحول التي طرأت على المهن والقطاعات التي تخدمها.

وينطلق المؤتمر بجلسة افتتاحية يشارك فيها المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والرئيس والمدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، وهما من مؤسسي مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، في ما تستعرض الجلسات الأخرى التي يتضمنها برنامج المؤتمر موضوعات مختلفة تتضمن التفكير التصميمي، وأولويات صنع السياسات، والابتكار، والتنوع، والإيرادات.

وقبل فترة من انعقاد المؤتمر الرئيس، تمّ تنظيم ثلاث جلسات افتراضية، كان آخرها في السابع من ديسمبر الجاري، بهدف إطلاع المشاركين على الموضوعات الرئيسة في المؤتمر، وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة القضايا المهمة التي ترغب الوفود المشاركة في إدراجها على جدول الأعمال.

ويُعد المؤتمر، الحدث الرئيس لمركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الذي تأسس في عام 2014 بهدف دعم ومنح التراخيص للهيئات الإقليمية والدولية لتأسيس فروع لها في دبي. وقد افتتح المركز مكتبه الجديد في «ون سنترال» بمنطقة مركز دبي التجاري العالمي في ديسمبر 2019، لتوفير بيئة مثالية للتنسيق والتعاون بين الهيئات والجمعيات المنتسبة إليه.

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