قصة برج.. «جروفينور هاوس».. مشروع متعدد الاستخدامات مستلهَم من نظيره اللندني

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«جروفينور هاوس» مشروع متعدد الاستخدامات، تم إنشاؤه في منطقة مرسى دبي أو «دبي مارينا»، وقد تم تصميمه من قبل «شركة آركجرونج للاستشارات»، واستُلهم تصميمه من مبنى «جروفينور هاوس لندن».

يضم المشروع فندقاً وبرجاً سكنياً، يتألف كل واحد منهما من 48 طابقاً، بارتفاع يصل إلى 690 قدماً فوق مستوى الأرض.

بدأت الأعمال الإنشائية في الفندق عام 2003 وانتهت عام 2005، بينما استمرت الأعمال الإنشائية في البرج السكني من عام 2006 إلى عام 2011.

يشتمل المشروع على شقق من غرفة وصالة (بريمير)، وشقق من غرفتين وصالة (أجنحة ديلوكس)، وشقق من ثلاث غرف وصالة (أجنحة بريمير)، ويضم موقفاً للسيارات ونادياً للياقة البدنية، وبركتي سباحة، وغرف اجتماعات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news