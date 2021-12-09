المصرف المركزي: دوام البنوك 6 أيام عمل تشمل الجمعة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أرسل المصرف المركزي إشعارا إلى كافة البنوك العاملة في الدولة يبلغها فيه بوجوب فتح قاعات فروعها لتقديم خدماتها للجمهور على الأقل خمس ساعات في اليوم ولمدة ستة أيام بما فيها أيام الجمعة.

ويترك للبنوك تحديد ساعات وأيام العمل للإدارة والمكاتب حسب الحاجة وتطبيق تطبيق نظام المناوبة للفروع بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في الدولة.

واستثنى التعميم، ساعات الدوام خلال شهر رمضان المبارك، حيث تخضع لإشعارات المصرف المركزي بهذا الخصوص.

وتصبح هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ 2 يناير 2022، ولفت إلى أن على البنوك إعلان ذلك بالشكل الملائم لعملائها كالمعتاد.

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