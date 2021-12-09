«مبادلة» تستحوذ على 1.9% في شركة «سيبور» الروسية

المصدر: أبوظبي وموسكو ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، والتي تدير محفظة عالمية من الأصول بقيمة 243 مليار دولار أميركي، أمس، عن إبرام صفقة تعد الأكبر لها في مجال الاستثمار في روسيا، وذلك بالاستحواذ على حصة قدرها 1.9٪ في شركة «سيبور»، أكبر شركة بتروكيماويات متكاملة في روسيا، وواحدة من أسرع الشركات نمواً في قطاع البتروكيماويات العالمي.

وتعد شركة «سيبور» التي تأسست عام 1995، رائدة في قطاع صناعة البتروكيماويات الروسية، وتدير الشركة نموذج أعمال متوازناً ومتكاملاً، وتقدم خدماتها لأكثر من 1800 عميل في 100 دولة حول العالم. وتتبنى الشركة حالياً استراتيجية وإطار عمل تحوّلي يأخذ بعين الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ومن المتوقع أن يمكّن هذا الشركة من التطور لتصبح واحدة من أبرز المساهمين في تحقيق الاستدامة في هذا القطاع.

وتم الاتفاق بين «مبادلة» وشركة «سيبور» على شروط صفقة الاستحواذ قبل اندماج «سيبور» أخيراً مع شركة «تايف»، والذي كان ضرورياً لتعزيز مكانة الشركة في أسواق «البولي أوليفين» والمطاط، ونمو مشروعاتها الرأسمالية، وتمكينها من استكشاف مزيد من فرص التعاون مع جهات أخرى.

وقال رئيس برنامج مبادلة للاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة، فارس سهيل المزروعي: «تتمتع مبادلة وسيبور بشراكة راسخة منذ عام 2015، ويسعدنا أن نصبح اليوم مساهمين في هذه الشركة. إن سجل سيبور الحافل في مجال إنجاز المشروعات الكبرى وواسعة النطاق، إضافة لخلق القيمة لمستثمريها، هو شهادة على تميّز إدارة الشركة، كما أن الاندماج الذي حصل أخيراً مع شركة (تايف) قد عزز وبصورة كبيرة مكانة سيبور كواحدة من أكبر الشركات العالمية، وأتاح لها الاستفادة من فرص التعاون والتطور المستقبلي».

وأضاف: «لدينا ثقة كبيرة في قدرة سيبور على التحوّل لتصبح رائدة في مجال الصناعات منخفضة الكربون، وخلق قيمة دائمة لمستثمريها».

وتأتي هذه الصفقة بين مبادلة و«سيبور» امتداداً لعلاقة شراكة وتعاون طويلة الأمد بين الطرفين، ففي عام 2015 استثمرت «مبادلة» في محطة سيبور لإعادة الشحن في «أوست لوغا».

يشار إلى أن محفظة أعمال «مبادلة» التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم (243.4 مليار دولار) تتوزع على 6 قارات، وتستثمر الشركة في قطاعات عديدة وفي مختلف فئات الأصول، بما في ذلك المساهمة في شركة «بورياليس» الرائدة عالمياً في إنتاج البولي أوليفين، وفي شركة «نوفا للكيماويات» وهي شركة منتجة للبلاستيك والكيماويات في أميركا الشمالية.

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