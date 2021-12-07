68.3 مليار درهم ارتفاعاً في الأصول الأجنبية لـ«المركزي» خلال عام

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال شهر واحد، 9.2 مليارات درهم، حيث زادت الأصول على أساس شهري بنهاية أكتوبر الماضي إلى 426.34 مليار درهم من 417.15 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من عام.

وأوضح «المركزي» في بيانات حديثة أصدرها اليوم، أن إجمالي الأصول الاجنبية للمصرف ارتفعت 68.3 مليار درهم على أساس سنوي في أكتوبر 2021 مقارنة بالشهر ذاته من العام 2020 الذي بلغت فيه 358.02 مليار درهم.

وأرجع «المركزي»، الارتفاع إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، من 124.9 مليار درهم إلى 138.6 مليار درهم بزيادة 13.7 مليار درهم، في حين ارتفعت الأصول الأجنبية الأخرى من 45.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي إلى 47.4 مليار درهم بزيادة ملياري درهم.

وسجلت السحوبات النقدية من المصرف المركزي 15.443 مليار درهم بنهاية أكتوبر مقابل 15.178 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي ليصل إجمالي السحوبات النقدية إلى 152.94 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي الإيداعات لدى «المركزي» 14.454 مليار درهم مقابل 13.552 مليار درهم خلال سبتمر الماضي ليصل إلى 154.2 مليار درهم خلال الاشهر الـ10 الأولى من العام 2021.

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