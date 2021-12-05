مشروع تحت الإنجاز.. «لوتشي» أول مشروع شقق سكنية مصمم حصرياً للمهنيين الشباب

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد مشروع «لوتشي» أول مشروع شقق سكنية مصمم حصرياً للمهنيين الشباب، وهو من تطوير شركة لوتاه لتطوير العقارات، ويعتمد الأسلوب السكني الديناميكي الحديث الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المهنيين والطلبة الشباب في الإمارات.

ويطل مبنى «لوتشي»، الذي استُلهم اسمه من اللغة اللاتينية، ويعني «المكان» أو «بيئة التجمع»، على مناظر المنتزه والحدائق الخلابة المحيطة به، ويقدم مجموعة من وسائل الراحة، والتصميم العصري الذي يمنحه طابعاً خاصاً متميزاً، يتألف المبنى من خمسة طوابق تعكس جوهر التصميم المبتكر الذي يراعي كل التفاصيل.

ويتكون المشروع من 114 وحدة سكنية، تراوح بين الاستوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتَي نوم.

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