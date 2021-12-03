اعتباراً من 5 ديسمبر.. «طيران الإمارات» تستأنف خدمة نيجيريا

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدمة نيجيريا، اعتباراً من الخامس من ديسمبر الجاري.



وأفادت في بيان لها، بأنها ستخدم وجهتيها في تلك الدولة الأفريقية: «لاغوس» و«أبوجا»، برحلات يومية، لتوفر للمتعاملين النيجيريين السفر بسهولة إلى دبي، ومنها إلى مختلف المحطات على شبكة خطوط «طيران الإمارات» التي تغطي حالياً أكثر من 120 وجهة عالمية.



مواعيد الرحلات

ووفقاً للبيان، ستغادر رحلة «طيران الإمارات» رقم «ئي كيه 785» مطار دبي الدولي في الساعة 11 صباحاً، لتصل إلى «أبوجا» في الساعة 3:40 عصراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 786»، فتقلع من «أبوجا» في الساعة السابعة مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 4:35 صباح اليوم التالي.

كما ستغادر الرحلة رقم «ئي كيه 783» مطار دبي الدولي في الساعة 10:30 صباحاً وتصل إلى «لاغوس» في الساعة 3:40 عصراً، في ما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 784» من مطار لاغوس في الساعة 6:10 مساءً، لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 4:15 صباح اليوم التالي.



أمان وثقة

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تساعد المتعاملين معها على السفر بأمان وثقة، مع تنفيذ تدابير الصحة والسلامة الرائدة في الصناعة في كل مراحل الرحلات، ما يسرع تواصل المجتمعات ويسهل الانتعاش الاقتصادي، مشيرة إلى انها توفر أيضاً أحدث المعلومات للتعاملين، وتسهّل الإجراءات من خلال التحقق الرقمي عبر جواز سفر «أياتا»، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا البيومترية لإنهاء إجراءات السفر من دون تلامس.



«كوفيد-19»

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن اختبارات «كوفيد-19» إلزامية لجميع الركاب القادمين إلى دبي، بمن فيهم مواطني الدولة والمقيمين والسياح، بصرف النظر عن الدولة التي يأتون منها. كما ينبغي أن يحمل المسافرون القادمون من نيجيريا شهادة فحص PCR سلبية أجري في غضون 72 ساعة قبل المغادرة.

وأوضحت أن «المركز النيجيري لمكافحة الأوبئة»، أعدّ قائمةً بالمختبرات المعتمدة للمسافرين المغادرين من نيجيريا، الذين ينبغي عليهم إجراء الاختبارات، والحصول على شهاداتهم منها ليتم قبولهم على الرحلة. كما سيجرى لهم إجراء اختبار آخر عند الوصول إلى مطار دبي الدولي. وينبغي أيضاً على المسافرين إلى نيجيريا تلبية متطلبات وجهاتهم.

سفر آمن إلى دبي

حافظت دبي منذ استأنفت نشاطها السياحي بأمان في يوليو 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خصوصاً خلال فصل الشتاء.

وتقدم المدينة لزوارها من السياح ورجال الأعمال مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. وكانت من أوائل مدن العالم التي نالت «ختم السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة «WTTC»، ما يُعد شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

كما تتيح دبي لزوارها حتى نهاية مارس 2022 الاستمتاع بزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، والاستمتاع بالخبرات والتجارب التي تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، بما في ذلك ورش العمل المتخصصة والعروض الحية وغيرها.

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