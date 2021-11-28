حكومة الإمارات تطلق «السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات»

المصدر: دبي ■ وام

تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقديم أفضل الخدمات الحكومية عالمياً، أطلقت حكومة دولة الإمارات «السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات»، الذي يوفر واجهات البرمجيات (APIs)، لربط الأنظمة الحكومية مع أنظمة وتطبيقات القطاع الخاص بصورة مؤتمتة، تسهل عملية تطوير التطبيقات، وابتكار حلول وخدمات رقمية مترابطة ذات قيمة مضافة من قبل المبرمجين والمطورين والمبتكرين في القطاع الخاص، بما في ذلك تصميم الخدمات الحكومية، وتقديمها عبر قنواتهم لأتمتة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة الناس، ما يمثل نموذجاً جديداً للتعاون الرقمي بين القطاعين الحكومي والخاص، يعزز الفرص الاستثمارية ونمو الاقتصاد الرقمي، من خلال منظومة لتبادل بيانات الخدمات والأنظمة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

خدمات مترابطة

وأكدت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي، أن «السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات» يترجم دور الحكومة كمنصة لتحفيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص في ابتكار وتقديم خدمات حكومية رقمية متطورة وسريعة، ويعكس توجهات الحكومة في تسريع التحول الرقمي في الخدمات، وتحقيق التكامل والترابط في الأنظمة، لتوفير تجربة متعامل سلسة وفعالة وسريعة في كل وقت ومكان.

وقالت إن السوق سيوفر بيئة تمكن المبرمجين ومطوري التطبيقات من الاستفادة من واجهات البرمجيات الحكومية، في ابتكار حلول وخدمات جديدة، وإطلاق شركات ناشئة تستفيد من هذه الواجهات في تقديم وتطوير خدمات حكومية رقمية مترابطة وسلسة، داعية الشركات ورواد الأعمال ومطوري التطبيقات والمبرمجين إلى الاستفادة من هذه المبادرة، وتوسيعها عبر شراكات جديدة مع الجهات الحكومية، بما يعزز التحول الرقمي بالدولة.

أول شراكة

ودشنت حكومة دولة الإمارات أول شراكة ضمن «السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات»، ضمت الهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، و«شركة أمازون العالمية»، والتي يتم بموجبها ربط خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب مع أنظمة الشركة، بما يسهم في أتمتة العمليات، وتسريع عملية تسجيل الموردين على موقع «أمازون» في دولة الإمارات.

وتم إطلاق السوق بالتعاون بين برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في إطار مبادرات الحكومة لتسريع التحول الرقمي في الدولة.

وقال نائب رئيس شركة أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رونالدو مشحور: «نحن فخورون بكوننا الشركة الأولى في دولة الإمارات التي يتكامل نطاق عملها مع منصة (السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات)، التي تعد تطبيقاً حكومياً رائداً يرسّخ مكانة حكومة دولة الإمارات في طليعة الابتكار الحكومي والقيادة الفكرية على مستوى العالم».

وتشكّل الشراكة مع «أمازون»، أولى ثمار نجاح السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات، وتمثل نقطة انطلاق تفتح المجال أمام إطلاق شراكات جديدة، وتتيح هذه الشراكة أتمتة إجراءات الأعمال، وتسهيل تجربة البائعين عبر موقع «أمازون» في دولة الإمارات، بما يعزز مزاولة أعمال التجارة الإلكترونية في الدولة، ويسهم في مواكبة مستجدات الاقتصاد الرقمي بالشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ورواد القطاع الخاص.

• توفير تجربة متعامل سلسة وفعّالة وسريعة في كل وقت ومكان.

المسمار: خطوة متقدمة على طريق الحياة الرقمية

قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ماجد المسمار، إن «السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات» خطوة متقدمة على طريق الحياة الرقمية التي تحقق الرفاهية والسعادة للجميع، من خلال توفير الخدمات الاستباقية من كل مكان، وعلى مدار الساعة، وفي بيئة انسيابية تتضافر فيها جهود الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المتعاملين.

وأضاف أن التحول الرقمي في عالم اليوم لم يعد مهمة الحكومات وحدها، وإنما ثمرة تعاون وشراكة بين مختلف القطاعات، ومن هنا فإن إطلاق «السوق» يعد محطة مهمة على طريق الحكومة الرقمية الشاملة التي تلبي توقعات المتعاملين الرقميين.

البستاني: مزيد من السهولة والكفاءة في الأداء

أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أن إطلاق «السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات» خطوة مهمة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها دولة الإمارات بمعدلات متسارعة في جميع القطاعات.

وأضاف أن منصة «السوق» عبر واجهة برمجة تطبيقات الخدمات الحكومية «API» ستسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، لتحقيق مزيد من السهولة والسرعة والكفاءة في الأداء، مشيراً إلى أن «الاتحادية للضرائب» حرصت منذ تأسيسها على توفير بنية رقمية متطورة، وتقديم جميع خدماتها عبر نظام إلكتروني متكامل بلا تعاملات ورقية.

الريسي: جيل جديد من خدمات المستقبل

قال المفتش العام بوزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية بالوزارة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، إن إطلاق السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات يؤكد أهمية الشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي والشركات الابتكارية، وتنسيق الجهود الهادفة إلى تبسيط إجراءات الأعمال، وتوحيد تجربة المتعاملين كواجهة رقمية متكاملة للخدمات.

وأضاف أن هذه المنصة ستعمل على تسهيل إجراءات الأعمال والتجارة الإلكترونية، وستكون بمثابة نقلة نوعية نحو بناء جيل جديد من خدمات المستقبل، وستسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة في تقديم أفضل الخدمات الحكومية، وإطلاق مبادرات خلاقة ومشروعات مبتكرة، تنسجم مع السياسات والتوجهات والخطط التي تتبناها قيادتنا.

الخييلي: الإمارات.. الأفضل في تقديم الخدمات الحكومية

أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سهيل الخييلي، أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تحقيق رؤى القيادة والتوجهات للخمسين عاماً المقبلة، لتصبح الدولة الأفضل في تقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف: «بهدف تحقيق هذه الرؤية، تعمل الهيئة على إطلاق مجموعة من خدماتها الحيوية عبر (منصة السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات)، مثل خدمات بطاقة الهوية الإماراتية لكل المتعاملين من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى خدمات جواز السفر للمواطنين، لإتاحة الفرصة للمبرمجين والشركات الخاصة لتقديم هذه الخدمات عبر منصاتها، لتسهيل إجراءاتها، وتقديم تجربة خدمات حكومية سلسة».

بن طليعة: بيانات بشكل آمن وموثوق

قال رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، إن إطلاق (السوق الافتراضي لواجهات البرمجيات) يمثل مبادرة هادفة لتعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية، وبين الحكومة والقطاع الخاص، لتقديم خدمات رقمية مترابطة سهلة وسريعة ومتوافرة للمتعامل على مدار الساعة، فضلاً عن تسهيل توفير البيانات والمعلومات رقمياً بشكل آمن وموثوق، ويترجم توجهات حكومة دولة الإمارات بالتركيز على بناء شراكات فاعلة مع المجتمع والقطاع الخاص والمبتكرين، لتوفير خدمات متطورة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news