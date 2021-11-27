«بتكوين» تتراجع 7.8%.. والمستثمرون يتجهون إلى الأصول الأكثر أمناً

المصدر: لندن ■ رويترز

تراجعت عملة «بتكوين» ما يقرب من 8% أمس، بعد اكتشاف سلالة متحورة جديدة لفيروس «كورونا»، يحتمل أن تكون مقاومة للقاحات، ما دفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول ذات المخاطر العالية، مقابل أصول يعتبرونها أكثر أمناً مثل السندات والين والدولار.

وانخفضت «بتكوين»، أكبر عملة مشفرة، بنسبة تصل إلى 7.8% إلى 54 ألفاً و377 دولاراً، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 أكتوبر 2021.

بدورها، تراجعت عملة «إيثر» إلى 11.6%، وسجلت في أحدث التداولات 4070 دولاراً.

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