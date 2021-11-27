8 وظائف للإدارة المالية تسهم في نجاح المؤسسات

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

قال الخبير المالي والوكيل الضريبي محمد حلمي، إن هناك ثماني وظائف أساسية تسهم بها الإدارة المالية في نجاح المؤسسات. وأضاف أن مفهوم «الإدارة المالية» عبارة عن نظام يهدف إلى تسهيل حركة المال بين الأفراد، وهو وسيلة يحدث بها تبادل المال بين المقرضين والمستثمرين والمقترضين، أما عناصر النظام المالي فهي: مؤسسات مالية، وأسواق المال، ووسطاء ماليون، وأدوات مالية تعمل على تحويل الأموال كافة بسهولة. وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن وظائف الإدارة المالية تتمثل في:

1- تحديد الهيكل لرأس المال

من متطلبات رأس المال أن تعرف وتتخذ القرار الخاص بنسبة ونوع الأموال المتنوعة، لذلك، يقوم المدير المالي بالمزج المناسب للديون، وتحديد الدين قصير وطويل الأجل، ما يسهم في تحديد الحد الأدنى لرأس المال، وتحسين فرص المساهمين.

2- تقدير رأس المال المطلوب

هي وظيفة رئيسة للمدير المالي، فجميع الشركات تحتاج إلى شراء أصول ثابتة، وتوفير المتطلبات لرأسمال العامل، والتوسيع والتحديث للأعمال التجارية، وتحديد الأموال التي تحتاج إليها شركته على المديين الطويل والقصير.

3- شراء الأموال

يتفاوض المدير المالي مع الدائنين، ويشتري ما تحتاجه شركته، وينظر إلى جميع الظروف الأخرى التي تتعلق بالسوق، وظروفها، وسياسة السوق، والحكومة، والاختيار بين المستثمرين.

4- اختيار مصادر الأموال

قبل شراء أي مورد، يقوم المدير المالي بتدبير وتحديد المصدر المالي، وقد يجمع التمويل من مصادر عدة من حاملي السندات، والأسهم، والمؤسسات، والبنوك.

5- التصرف في الفائض أو الأرباح

يحدد المدير المالي مقدار ما يتم توزيعه من الأرباح للمساهمين، وإصدار القرارات التي قد تؤثر في اتجاه تلك الأرباح، والتمويل الذاتي لأي برنامج مستقبلي.

6- استخدام الأموال

العمل على استثمار الأموال بصورة جيدة، وتحقيق أقصى عائد منها، ويكون ذلك عند اتخاذ المدير المالي للقرار، فهو يسترشد بالمبادئ الآتية من السيولة والربحية والسلامة.

7- رقابة الأموال

يعتبر تقييم أداء الشركة المالي من الأمور المهمة للغاية، ويكون ذلك عن طريق مراقبة الكلفة، والميزانية، والتحليل للنسب، والتعادل، وسبل التخطيط المالي كافة.

8- إدارة النقد

تعتبر إدارة النقد والأصول المتداولة، من الأمور المهمة للغاية بالنسبة للنظام المالي، فالمدير المالي يتنبأ بأي تدفق نقدي من الداخل أو الخارج، حتى يضمن عدم وجود أي فائض أو نقص بالسيولة في الشركة.

مزايا الإدارة المالية

■ توفر آلية خاصة بالدفع عن طريق التدفق السلس للمال بين جميع الأشخاص داخل الاقتصاد المتعلق بهم، من خلال المعاملات التي تحدث بين البائعين والمشترين للسلعة أو الخدمة.

■ تعمل على سد الفجوة بين المدخرات والاستثمارات المتنوعة، فهي تستثمر الأموال التي تكون في حالة خاملة لدى الأفراد، وتحولها لمن يستثمرها في المشروعات.

■ تقليل المخاطر عن طريق توزيع الأموال على عدد كبير من الناس، وبذلك عند وقوع أي ضرر، فإنه يكون مقسماً بين أكبر عدد من الأشخاص.

■ تساعد في تكوين رأس المال داخل البلد، لتشكل الأصول والموارد المالية لدى المصانع والشركات الكبيرة.

■ ترفع المستوى المعيشي للأفراد داخل المجتمع، فالإدارة المالية تساعد في توفير السيولة والحرية بالنسبة لنقل المال بين الأشخاص المدخرين والفئات الأخرى التي تستثمر فيه، ما يوفر المال الكافي لدعم العملية الاقتصادية.

■ تدفع عجلة النمو الاقتصادي، لأنها تستخدم الموارد المالية بطرق مثالية، فتستغل الموارد الخاملة في الوسائل المفيدة، والتي تؤدي إلى تكوين الثروة.

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