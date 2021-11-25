31 ديسمبر آخر موعد للاستفادة من تسهيلات إعادة تحديد الغرامات الضريبية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الاستفادة من تسهيلات آلية إعادة تحديد الغرامات الإدارية الضريبية، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة قبل تاريخ 28 يونيو 2021، محددة بسقف زمني، وأن المسجل للضريبة المؤهل للاستفادة من هذه التسهيلات، عليه القيام بكامل الإجراءات المتعلقة بها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني للهيئة، بحد أقصى 31 ديسمبر 2021، ليتمكن من الاستفادة من هذه التسهيلات.

وأوضحت الهيئة، في بيان أصدرته أمس، أنه بعد 31 ديسمبر المقبل لن يتمكن المسجل، الذي فُرضت عليه غرامات إدارية ضريبية قبل 28 من يونيو الماضي، من التمتع بميزة إعادة التحديد، وسيكون مطالباً بسداد كامل الغرامات المستحقة عليه بدلاً من 30% فقط.

إسراع

ودعت المسجَّلين المؤهلين، ممن فُرضت عليهم غرامات ضريبية قبل 28 من يونيو، إلى الإسراع بالقيام بإجراءات إعادة تحديد هذه الغرامات، بحيث يتم سداد 30% فقط من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 المعدل لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017، بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو الماضي 2021.

شروط

وذكرت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد حدد ثلاثة شروط يجب استيفاؤها، للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية، المفروضة قبل 28 يونيو 2021، على المسجلين للضريبة، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، موضحة أن الشرط الأول يتمثّل في أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 قبل تاريخ 28 يونيو 2021، ولم يتم سدادها بالكامل، والشرط الثاني أن يكون المُسجل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، بحد أقصى في 31 ديسمبر المقبل 2021، أي ألا تكون عليه أي مستحقات ضريبية بنهاية 2021، أما الشرط الثالث فيتمثّل في سداد 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المُسدَّدة حتى تاريخ 28 يونيو 2021، بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنه عند استيفاء المسجل لهذه الشروط، ستقوم الهيئة بإعادة تحديد الغرامات الإدارية لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، وستظهر على النظام الإلكتروني للهيئة في عام 2022.

توضيحان

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إنه في إطار الجهود التوعوية المتواصلة، أصدرت الهيئة توضيحين جديدين مفصلين حول القرار الجديد، يمكن الاطلاع عليهما من خلال خدمة «التوضيحات العامة» المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة https://www.tax.gov.ae/ar، التي من خلالها تتم إحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج إلى شرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بدقة وكفاءة.

وأضاف أنه عند القيام بالإجراءات الخاصة بالتسهيلات الجديدة، يمكن للمسجلين استخدام خاصية اختيار نوع تسوية المدفوعات، عند القيام بسداد المستحقات المترتبة عليهم عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

• «الاتحادية للضرائب» حددت 3 شروط يجب استيفاؤها للاستفادة من القرار الجديد.

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