مكتوم بن محمد يستقبل رئيس الأعمال الدولية في بنك «أوف أميركا»

المصدر: دبي ■ لإمارات اليوم

استقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، رئيس الأعمال الدولية في بنك «أوف أميركا»، بيرنارد مينساه، في مركز دبي المالي العالمي.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها القطاع المصرفي الإماراتي للبنوك العالمية، وحرص المستثمرين من مختلف دول العالم على الاستفادة من البيئة المثالية الجاذبة للاستثمارات، حيث نجحت دولة الإمارات في التحوّل إلى مركز جذب رئيس للمستثمرين والبنوك والمحافظ الاستثمارية النشطة في سوق رأس المال العالمي، والباحثين عن فرص استثمارية مجدية في سوق مستقرة، وقطاع مصرفي قوي وموثوق.

وأكد رئيس الأعمال الدولية في بنك «أوف أميركا» على مكانة دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما تقدمه الدولة للمستثمرين وروّاد الأعمال من مزايا

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