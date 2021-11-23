المبارك: «مبادلة» مستثمر أساسي وحيوي في التكنولوجيا المتقدمة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، إن الإمارات تواصل الاستثمار في قطاعات حيوية قائمة على الابتكار، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، وتكنولوجيا أشباه الموصلات، إضافة إلى قطاعات أخرى متنوعة، تخطط «مبادلة» للاستثمار فيها في المستقبل القريب.

وأضاف: «تعتبر (مبادلة) مستثمراً أساسياً وحيوياً في شركات التكنولوجيا المتقدمة حول العالم، ووفقاً لاستراتيجيتنا طويلة الأمد، نحرص على الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تحمل إمكانات نجاح وتطور ونمو قوية، ومنها قطاع التكنولوجيا».

وأكد المبارك في جلسة ضمن فعاليات «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في دورتها الرابعة، التي انطلقت أمس، أنه ورغم الإغلاقات التي شهدها العالم بسبب جائحة «كوفيد-19» وآثارها الكبيرة على الاقتصاد العالمي، فإن دولة الإمارات تمكنت من مواصلة خططها عبر استثماراتها كافة، وأهمها الاستثمارات طويلة المدى التي تحتاج دوماً إلى صبر، وقدرة خاصة على إدارتها، مشيداً بقدرة فريق «مبادلة» الاستثماري، الذي يتسم بالجدارة والقدرة في أداء مهامه، والتي نجح في تنفيذها وتحويلها إلى واقع.

واستعرض المبارك خلال الجلسة تجارب النجاح اللافتة في دولة الإمارات، مثل تجربة «مبادلة»، و«مصدر»، وغيرها من التجارب التي أثمرت نتائج كبيرة على المستويات كافة.

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