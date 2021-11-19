«دو» تستعرض استخدام «روبوت» يعتمد على «الجيل الخامس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعرضت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، حالة استخدام جديدة لـ«روبوت» يتم التحكم فيه عبر تقنية الجيل الخامس، ويستند إلى شبكة «دو» الخاصة المستقلة من الجيل الخامس، وشبكة «آثونيت» الأساسية السحابية المستقلة من الجيل الخامس، ويتم تشغيله عبر «Snowball Edge» الخاصة بشركة «أمازون ويب سيرفيسز».

وأوضحت «دو»، في بيان، أن «الروبوت» الجديد يمتد على تقنيات متقدمة طورتها شركة «إينيرجي روبوتيك»، ويمكن تكييفه بما يتناسب مع مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك توفير اتصال فائق الموثوقية بشبكة الجيل الخامس بزمن وصول منخفض لـ«الروبوتات» التي يتم التحكم فيها عن بُعد، لاسيما «الروبوتات» المستخدمة لإجراء عمليات التفتيش في البيئات الخطرة، مثل بيئات الطاقة والمصانع والمراقبة الأمنية وغيرها.

وأضافت أن هذه «الروبوتات» تتمتع بتقنيات تتيح لها الرؤية والاستماع مع القدرة على إجراء عمليات القياس والتحرك والتصرف بشكل مستقل، وبالتالي الإسهام في تعزيز مستويات سلامة للمرافق، عبر إجراء عمليات تفتيش دقيقة وموثوقة، وتسجيل البيانات المهمة بجودة عالية، ومعالجتها في الوقت الأمثل عبر حوسبة الحافة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في أسرع وقت ممكن.

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