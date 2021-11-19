«أدنوك» ترسي عقدين بـ 5.36 مليارات درهم لتطوير حقل دلما للغاز

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، أمس، عن ترسية عقدَي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقل دلما للغاز بقيمة إجمالية تبلغ 5.36 مليارات درهم، مشيرة إلى أن حقل دلما، يعد جزءاً من امتياز «غشا»، الذي يُعد أكبر مشروع تطوير للغاز الحامض البحري في العالم، ويمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات.

تحالف

وأوضحت «أدنوك»، في بيان، أنه تمت ترسية العقدين على شركة الإنشاءات البترولية الوطنية «إن بي سي سي»، وتحالف مشترك مكون من «تيكنيكاس ريونيداس» و«تارجت انجينييرينج»، حيث يتضمن العقدان إنشاء وتشييد مرافق معالجة الغاز والأجزاء العلوية من الآبار، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمدادات البحرية، على أن تتم إعادة توجيه 70% من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يعزز التزام «أدنوك» بإعادة توجيه القيمة محلياً عبر العقود التي تقوم بترسيتها.

حزمتان

وأضافت أنه تمت ترسية العقدين في حزمتين، الحزمة (أ) التي تمت ترسيتها على شركة «إن بي سي سي» بقيمة 1.89 مليار درهم، وتغطي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لأربعة أبراج رؤوس آبار بحرية، وخطوط الأنابيب وخطوط الإمداد البحرية في حقول «هير دلما» و«سطح» و«بوحصير»، في حين تصل قيمة الحزمة (ب)، التي تمت ترسيتها على تحالف «تيكنيكاس ريونيداس» و«تارجت انجينييرينج»، إلى نحو 3.49 مليارات درهم، وتغطي الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لمرافق معالجة الغاز بغرض تجفيف الغاز والضغط والخدمات المرتبطة بذلك، في جزيرة أرزنه الواقعة على بعد 80 كيلومتراً من أبوظبي.

ومن المتوقع أن يتم إنجاز العقدين خلال عام 2025، حيث سيمكّنان حقل دلما البحري الذي يقع على بعد 190 كيلومتراً شمال غرب إمارة أبوظبي، من إنتاج نحو 340 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز الطبيعي.

تعاون

من جهة أخرى، وقّعت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لـ«أدنوك»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير ميناء جديد، ومنطقة لوجستية توفر الدعم لـ«تعزيز»، المنظومة الصناعية المتكاملة الجديدة في مجمع الرويس.

ووفقاً للاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش أعمال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021» الذي اختتم فعالياته، أمس، تتعاون «أدنوك» و«موانئ أبوظبي» لتطوير ميناء جديد، ومنطقة لوجستية، ومنشآت بنية تحتية خاصة بها، بما في ذلك محطة السوائل والمرافق اللوجستية بهدف دعم المستثمرين في منطقة «تعزيز» للكيماويات.

وسيتضمن الميناء الجديد مرافق لوجستية وتخزين، وأخرى للتحميل والتفريغ، وثلاثة أرصفة، اثنان منها سيمتدّ على مسافة 640 متراً.

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