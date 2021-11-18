محمد بن زايد: الدورة الحالية لـ «دبي للطيران» تكتسب أهمية خاصة من حيث المشاركات والمعروضات

المصدر: دبي ■ وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، معرض دبي للطيران 2021، الذي يواصل فعاليات دورته الـ17.

وتجول سموه في عدد من الأجنحة المشاركة في المعرض شملت شركات: «كاتيك الصينية» و«داسو الفرنسية» و«إم بي دي إيه الأوروبية» و«ساب السويدية»، حيث اطلع سموه من مسؤولي الشركات على أحدث منتجاتها من التقنيات المبتكرة التي تعرضها في صناعة الطيران بجانب تسليط الضوء على أهم التطورات العالمية في مجال الطيران، متمنياً سموه لجميع المشاركين التوفيق. وقال سموه: إن «الدورة الحالية لمعرض دبي للطيران تكتسب أهمية خاصة، من حيث حجم المشاركات الوطنية والعالمية ونوعية المعروضات التي تشكل إضافة إلى قطاع الطيران وسط الظروف التي يعقد خلالها المعرض، بجانب مستوى التنظيم وكفاءته، والذي يليق بسمعة دولة الإمارات وريادتها في صناعة المعارض واستضافة الأحداث العالمية في مختلف الظروف».

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