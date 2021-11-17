«الخزنة المحصّنة».. «منطقة حرة» لتخزين الأصول القيّمة في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب» عن إطلاق «منطقة حرة»، عبارة عن «خزنة محصّنة» لتخزين الأعمال الفنية الفريدة والأصول المادية الثمينة في منشآت آمنة داخل منطقة مخصصة غير خاضعة للجمارك، بالقرب من مبنى الطيران الخاص في «دبي الجنوب».

وكلف «مشروع محمد بن راشد للطيران» شركة «أثينا سيكيوريتي» لتطوير المشروع خلال مرحلتين، على مساحة قدرها 17 ألف متر مربع بجوار مبنى الطيران الخاص.

ودخلت «أثينا سيكيوريتي» في شراكة مع شركة «سويس بريميوم فولت» المتخصصة هذا المجال، لتقديم خبرتها بأعلى مستويات الجودة والأمان والامتثال. وستكون الخدمات والعروض المتكاملة بين دبي وسويسرا متاحة قريباً لسوق عالمي بتصنيف عالٍ، لاسيما أن المشروع الجديد يجمع بين الأمان والإعفاء الجمركي.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن «(الخزنة المحصنة) ستضاهي نظيرتها الموجودة في سويسرا. وفي الوقت ذاته، نسعى إلى تأسيس منطقة حرة رائدة للخدمات الفاخرة، خصوصاً أن هذه المرافق تنتشر على نطاق واسع في أوروبا وآسيا، لكن ليس لها وجود في الشرق الأوسط».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news