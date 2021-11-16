"إف 35" تجذب اهتمام زوار معرض دبي للطيران.. فيديو

المصدر: آزاد عيشو - دبي

عرضت شركة "لوكهيد مارتن"، النموذج الكامل لطائرة F35 من طرازA خلال مشاركتها في الدورة الـ17 لفعاليات معرض دبي للطيران 2021.

ولاقت الطائرة إقبالا لافتاً من الزوار المشاركين في المعرض.

وهناك 3 إصدارات من هذه المقاتلة الشبح متعددة الأغراض والقدرات. ولكل إصدار مزاياه الخاصة، ونموذج F-35A مخصص للإقلاع والهبوط الاعتيادي أما النموذج F-35B فهو للإقلاع القصير والهبوط العمودي، والنموذج F-35C فهو المخصص للخدمة من على متن حاملات الطائرات.

وبحسب الشركة تنتمي الطائرة لمقاتلات الجيل الخامس الذي يعد الأكثر تقدماً في المجال، إذ يجمع بين تقنيات التسلل والتخفي والسرعة القتالية والقدرات وأنظمة المهام المتقدمة، وطائرة إف-35 هي عائلة من المقاتلات أحادية المحرك، الأسرع من الصوت، والمتعددة المهام الشبحية.

وتعرض لوكهيد مارتن الشركة الأمريكية المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021 رؤيتها للحلول الأمنية في القرن الواحد و العشرين مع التركيز على التقنيات المعتمدة على الشبكات إلى جانب منصات الدفاع الأكثر تقدماً في العالم والتي تتضمن إضافة مقدرات متقدمة قائمة على الشبكات لمواجهة التهديدات الأمنية المتطورة البرية والجوية والبحرية والسيبرانية والفضائية.

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