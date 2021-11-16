محمد بن راشد يطلع على أحدث إنتاجات الشركات العالمية في الفضاء والطيران والدفاع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معرض دبي للطيران أمس، في ثاني أيامه، حيث تفقد سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عدداً من أجنحة الدول المشاركة في المعرض، الذي يحظى هذا العام بمشاركة وفود رسمية وشركات عالمية وجهات عارضة من 148 دولة حول العالم.

وشاهد سموه في مستهل الجولة، التي رافقه خلالها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن أحمد البواردي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، أحدث إنتاجات الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الفضاء والطيران والدفاع، والتي تقدمها من خلال الدورة الـ17 لمعرض دبي للطيران والتي تُعد الأكبر في تاريخ المعرض بما يزيد على 1200 جهة عارضة.

«تشيك ميت»

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الجولة، على أحدث إنتاج للشركة الروسية العملاقة «سوخوي» من الطائرات المقاتلة فائقة التطور، حيث تعرض من خلال مشاركتها هذا العام النموذج الأول لمقاتلة الجيل الخامس «سوخوي SU75»، والتي أُطلق عليها اسم «تشيك ميت» في أول ظهور دولي للجيل الجديد من طائرات سوخوي عبر معرض دبي للطيران 2021.

«إيرباص»

كما زار سموه جناح شركة «إيرباص» العالمية، وتستعرض من خلاله مجموعة متنوعة من طائراتها وتقنياتها المتطورة، إضافة إلى تقديم معلومات وافية حول خدماتها وابتكاراتها التي تسعى من خلالها إلى تحقيق مستقبل مستدام لقطاع الطيران، كما استمع سموه إلى شرح موجز حول نشاط الشركة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وما تقدمه من خدمات لدولها انطلاقاً من مقرها الإقليمي في دبي.

«بوينغ»

وشملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جناح «بوينغ»، حيث كان في استقبال سموه، رئيس شركة «بوينغ» العالمية، مايكل آرثر.

واطلع سموه على أحدث منتجات الشركة ومن أهمها طائرة الركاب العملاقة ذات الجسم العريض من طراز «777 إكس»، وهي أكبر طائرة نفاثة مزدوجة المحرك وأكثرها كفاءة في العالم، إذ توفر استخداماً أفضل للوقود وانبعاثات وتكاليف تشغيل منخفضة بنسبة 10% مقارنةً بالطائرات المنافسة.

«طيران الإمارات»

وتفقّد سموه جناح «طيران الإمارات» التي تستعرض خلال الحدث العالمي طائراتها من طراز «A380»، بتقسيم الدرجات الأربع التي تشمل مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي أطلقتها الناقلة أخيراً، إضافة إلى التصاميم الداخلية المحدثة والمحسّنة في جميع المقصورات.

«ستراتا»

وتوقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عند منصة شركة «ستراتا» للتصنيع، المتخصصة في عمليات التصنيع المتقدمة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، حيث تعرف سموه على نشاط الشركة وما تقدمه من حلول وخدمات لكبرى شركات الطيران العالمية.

«إيدج»

وزار سموه جناح مجموعة «إيدج» الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للدفاع، والتي تتمتع بمكانة عالمية كونها تعد واحدة من أبرز 25 مورداً عسكرياً في العالم، إذ اطلع سموه على ما تقدمه المجموعة خلال المعرض من حلول ومنتجات وخدمات.

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