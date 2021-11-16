«جنرال ري» لإعادة التأمين تنضم إلى «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحّب مركز دبي المالي العالمي بانضمام شركة «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» (Gen Re) إلى مجتمعه الحيوي، بافتتاح مقرها لمنطقة الشرق الأوسط في المركز، لتصبح بذلك ثاني شركة تأمين تملكها مجموعة «بيركشاير هاثاواي» تنضم إلى المركز المالي.

وتعتبر «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» إحدى الشركات العالمية في مجال إعادة التأمين، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة «جنرال ري إنشورنس»، وتابعة لمجموعة شركات التأمين «بيركشاير هاثاواي»، كما حصلت على تصنيف مالي متفوق من وكالات التصنيف الكبرى، فضلاً عن ترخيص التأمين (PIN) من سلطة دبي للخدمات المالية، وهو أعلى اعتماد مالي في قطاع التأمين.

وستقدم الشركة خدمات إعادة التأمين على «الصحة» و«الحياة» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن تأسيس فرع دبي لشركة «جنرال ري إنشورنس إيه جيه» في مركز دبي المالي العالمي، يؤكد مكانة المركز وجهة مفضلة لشركات إعادة التأمين، بفضل منظومته التنظيمية الرائدة عالمياً.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسعدنا اختيار (جنرال ري إنشورنس إيه جيه) مركز دبي المالي العالمي، انطلاقاً من إدراكها العميق لإمكاناتنا الكبيرة التي تمهد طريقها نحو النمو والازدهار».

وأضاف: «بانضمام نخبة من أضخم شركات إعادة التأمين إلى المركز، فإننا نواصل ترسيخ مكانتنا على المستويين المحلي والعالمي كمركز للتميز في قطاع التأمين».

من جهته، قال عضو مجلس المديرين التنفيذيين في «جنرال ري إنشورنس إيه جيه»، أولريش باسيديكا: «نظراً لأن هذه المنطقة تمثل سوقاً استراتيجية بالنسبة لنا، نحن على ثقة بأن افتتاح مقرنا الجديد في (دبي المالي العالمي) سيعود علينا بفائدة كبيرة عبر تسهيل وصولنا إلى المتعاملين في منطقة الخليج».

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