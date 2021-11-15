12% نمواً في تجارة دبي مع سنغافورة إلى 6.8 مليارات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة تشهد تطورا إيجابيا مستمراً، وأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة التي وقعت في العام 2008، تعد أول اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى الخليجي وهي أساس لتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون وسنغافورة، إذ تغطي الاتفاقية جوانب عدة مرتبطة بالتجارة في السلع، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء تم تنظيمه عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي بين دائرة جمارك دبي، ووفد اقتصادي واستثماري سنغافوري برئاسة قنصل عام سنغافورة في دبي، لو بت تشن، ضمن مبادرة "ارتباط" التي أطلقتها الدائرة لتطوير علاقاتها مع الشركات وقطاعات الأعمال الأجنبية، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، كما تم التطرق إلى استضافة الحدث العالمي "إكسبو 2020 دبي" وأهميته في تعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة عالمياً، وتوفير منصة لتلاقي الثقافات والحضارات المختلفة، من خلال مشاركة 192 دولة ضمن أكبر دورة في تاريخ المعرض العريق.

وأوضحت "جمارك دبي"، أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع سنغافورة حققت نمواً بنسبة 12% لتصل إلى 6.8 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 5.4 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت حصة التجارة المباشرة 4.5 مليارات درهم، و2.1 مليار درهم تجارة المناطق الحرة، و8.37 ملايين درهم تجارة المستودعات الجمركية، ومن أشهر السلع المتداولة بين الجانبين الذهب والمجوهرات والألماس، المعادن الثمينة والعطور والكيماويات.

وقال مصبح: "توفر (جمارك دبي) خدمات ذكية رائدة وتوظف الابتكار في القطاع الجمركي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ موقع دبي كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية"، مشيراً إلى أن 99.6 % من المعاملات الجمركية يتم إنجازها عبر الأنظمة الذكية والإلكترونية للدائرة، في حين عززت الدائرة جهودها في تسريع حركة المسافرين وبخاصة مع انطلاق معرض "إكسبو 2020 دبي"، بتطوير وتحسين نظام الإفصاح المبكر الذكي، وبلغت نسبة سعادة ورضا المتعاملين عن خدمات "جمارك دبي" الذكية نحو 98 %.

وأضاف "تظهر إحصاءات تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري دخول اقتصاد دبي إلى مرحلة جديدة من النمو القوي، مع تسجيلها نمواً قياسياً بواقع 31% إلى 722.3 مليار درهم مقابل 550.6 مليار درهم للفترة ذاتها من عام 2020، متجاوزة كذلك نتائج النصف الأول من 2019 والتي سجلت 676 مليار درهم.

من جانبه، أكد تشن، أن العلاقة الوطيدة بين دولة الإمارات وسنغافورة تشهد تطوراً ملحوظاً، وأن هناك فرصا استثمارية وآفاق رحبة تنتظر الدولتين الصديقتين، مشيراً إلى أن المبادلات التجارية بين الجانبين مشجعة وإيجابية.

وقال: "ننظر إلى دبي على أنها شريك تجاري واقتصادي مهم لسنغافورة ونحن نشترك معها في الكثير من المظاهر والتطور وتعتبر دبي من المدن المفضلة للاستثمارات السنغافورية، وخصوصا في مجالات الطاقة والضيافة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة ونحن نتطلع بإيجابية لتلك الفرص ونشجع الشركات السنغافورية على الاستثمار في دبي.

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