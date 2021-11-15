«إعمار للتطوير» تحقق مبيعات بـ 20.9 مليار درهم في 9 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حققت «إعمار للتطوير» أداءً قوياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مُعزّزة بالإسهام الملحوظ من مبيعات المخزون اللافتة، مدعومة بعدد من المشروعات التي تم إطلاقها حديثاً، حيث سجّلت أعلى معدل مبيعات عقارية على الإطلاق، بقيمة 20.943 مليار درهم بزيادة قدرها 382%، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، أنها سجلت أرباحاً صافية بلغت 2.384 مليار درهم، وإيرادات قدرها 11.604 مليار درهم، بزيادة قدرها 75% و63% على التوالي، مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020. وتبلغ مبيعات «إعمار» المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز حالياً 28.471 مليار درهم، سيتمّ اعتبارها في المستقبل إيرادات للأعمال.

وقال متحدّث باسم «إعمار»: «يؤكّد الأداء القوي لشركة (إعمار للتطوير) على قوة قطاع العقارات في دبي، الذي تعزّزه الأسس الاقتصادية القوية لدولة الإمارات».

وأضاف: «من خلال تطوير وجهاتنا القائمة على ابتكار أسلوب حياة مميّز لعملائنا، فإننا نوفر لهم خيارات سكنية عالمية المستوى تتفرّد من ناحية التفوّق في التصميم والبناء والمرافق».

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