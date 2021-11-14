حافلات نقل مجانية بين "إكسبو 2020" ومعرض دبي للطيران

المصدر: ازاد عيشو -دبي

قالت الجهة المنظمة لمعرض دبي للطيران إنها وفرت حافلات نقل مجاناً إلى أرض المعرض الجوي من موقع إكسبو 2020 دبي وأيضاً محطة مترو ابن بطوطة.

وبإمكان الراغبين بزيارة المعرض الاستمتاع بالعرض الجوية بين 1:00 ظهراً وحتى 5:00 مساءً بين 14 و18 نوفمبر.

وتتيح منصة سكاي فيو للزوار مشاهدة بعض من أروع الطائرات الحربية والتجارية الضخمة على مستوى العالم، والتي تقتصر رؤيتها عادةً على العاملين في قطاع الطيران. وتتوافر تذاكر سكاي فيو مجاناً وبعدد محدود، لذا يُنصَح بالتسجيل مسبقاً.

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