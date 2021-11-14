"الروسية القابضة" تعرض للمرة الأولى دوليا مروحيتها الهجومية "نايت هانتر"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرضت شركة "الطائرات المروحية الروسية القابضة"؛ طائرة هليكوبتر هجومية من طراز "مي 28 أن يي"، "Night Hunter" خلال مشاركتها في معرض دبي للطيران 2021.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي هذا العرض يعد الأول من نوعه على الصعيد الدولي للطائرة، حيث لم يتم عرض نموذج "نايت هانتر" مطلقًا في المعارض الأجنبية، مشيرة إلى أنها ستقوم ولأول مرة في تاريخ صناعة الطائرات المروحية الروسية بعرض نماذجها الكاملة في معرض دبي للطيران 2021.

وتشمل النماذج المعروضة للشركة الروسية كل من طائرات مروحية عسكرية من طراز "كا 226-تي" وطائرة "أنسات" الخفيفة متعددة المهام، بالإضافة إلى مروحيات هليكوبتر من طراز "كا 52" و"مي 28" ومروحية متعددة المهام من طراز " مي-171".

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