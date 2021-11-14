«موانئ أبوظبي» تحقق 2.79 مليار درهم عائدات في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلنت «مجموعة موانئ أبوظبي»، أمس، عن النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، حيث سجلت معدل نمو في العائدات بلغ 22%، لتصل إلى 2.791 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي حققت فيه 2.295 مليار درهم.

وأرجعت هذا الارتفاع إلى الزيادة في أحجام المناولة، والتنويع في قطاعات أعمال جديدة، وإبرام شراكات جديدة.

ووفقاً للنتائج المالية، فقد ازدادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة، لتصل إلى 1.161 مليار درهم، من 1.018 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل النمو الملموس في أغلب أعمال القطاعات التابعة للمجموعة.

وعلى صعيد البضائع العامة، فقد نمت الأحجام التي تمت مناولتها إلى 37 مليون طن، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، من 22 مليون طن خلال الفترة نفسها من عام 2020، كما شهدت المناطق الصناعية تأجير مساحات بلغت نحو 2.7 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها، ما يعكس التعافي العالمي الملموس من تبعات جائحة «كوفيد-19»، على الرغم من بعض العقبات التي لاتزال تواجهها سلسلة التوريد العالمية.

وسجلت أحجام الحاويات التي تمت مناولتها، زيادة لتصل إلى 2.47 مليون حاوية نمطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بـ2.42 مليون حاوية نمطية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من بعض القيود التي لايزال يشهدها قطاع الشحن والحاويات العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي - مجموعة موانئ أبوظبي، الكابتن محمد جمعة الشامسي، إن النتائج القوية التي سجلتها المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى، المنتهية في 30 سبتمبر 2021، تحققت بفضل النمو المتواصل في قطاعات الأعمال الأساسية للمجموعة والعائدات المتزايدة من استثماراتها.

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