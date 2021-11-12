محركات.. 4 سيارات مستعملة «موثوقة ومعتمدة» بسعر أقل من 50 ألف درهم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

تتجه شريحة واسعة من العملاء، إلى اقتناء سيارات مستعملة تتمتع بالموثوقية والاعتمادية، ونسبة رضا عملائها الأصليين خلال فترة الصيانة الدورية والضمان، بالإضافة إلى سعرها التنافسي الذي يتماشى مع ميزانية لا تتعدى الـ50 ألف درهم، تبرز منها أربع سيارات تنتمي إلى فئات مختلفة، تعتليها طرز كورية ويابانية متوافرة في السوق الإماراتية، ويعود تاريخ طرحها في الأسواق بين عامي 2014 و2017.

«الإمارات اليوم» ترصد بالاستناد إلى مواقع عالمية مختصة، من أبرزها «وات كار» البريطاني، و«كار ماكس» الأميركي، السيارات الأربع وفقاً لكل فئة منها، التي تتمتع بالموثوقية والاعتمادية، وأعلى نسب رضا عملائها الأصليين، وتتمتع بنطاق سعري أقل من 50 ألف درهم.

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