«أوراسكوم للتنمية» تستعرض 9 مدن متكاملة خلال «سيتي سكيب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أوراسكوم للتنمية» القابضة، أنها تستعرض خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب» الذي تنطلق فعالياته في دبي، اليوم، مشروعات تسع مدن متكاملة مستدامة منها في دولة الإمارات ومصر وعُمان وسويسرا والممكلة المتحدة ومونتنغرو.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، عمر الحمامصي، في بيان أمس، أن استراتيجية الشركة تقوم على تحويل المناطق والأراضي غير المستغلة من صحراء أو حقول إلى مدن متكاملة نابضة بالحياة معتمدة على ثلاثة محاور: الأول يركز على أن تكون المدن متكاملة مجهزة بجميع المرافق والاحتياجات والبنية التحتية لمقابلة المتطلبات كافة، في حين يقوم المحور الثانى على تطبيق معايير ومقاييس الاستدامة البيئية واستغلال طبيعة المدينة في التصميم الهندسي لتكون متوافقة مع الطبيعة المحيطة، بينما يعتمد المحور الثالث على تنظيم الفعاليات وريادة الأعمال لتعزيز القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

عمر الحمامصي: «استراتيجية الشركة تقوم على تحويل المناطق والأراضي غير المستغلة من صحراء إلى مدن متكاملة».



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