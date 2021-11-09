محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستعرضان مع كلاوس شواب «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل»

المصدر: أبوظبي ودبي ■ وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كل على حدة، أمس، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب.

واستعرض سموهما مع البروفيسور شواب محاور وموضوعات «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل»، الذي يعقد بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 11 و12 نوفمبر الجاري.

استقبال شواب

وتفصيلاً، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، في مقر «إكسبو 2020 دبي».

وأكد سموه أن التطلع إلى المستقبل، والعمل على صياغة مساراته وتوجهاته، يمثل الركيزة الأهم لرؤى دولة الإمارات، وسعيها الدائم لضمان غدٍ أفضل للأجيال المقبلة في الدولة، والمنطقة، والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «جميع الحكومات تشترك في تحمل مسؤولية المستقبل، ومنصات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، و(إكسبو) يمثلان الآليات المناسبة للنقاش حول مستقبل البشرية».

كما قال سموه خلال استقباله مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: «من (إكسبو 2020 دبي) نحتفي بـ50 عاماً على تأسيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وإنجازاته، وبـ50 عاماً من تأسيس دولة الإمارات.. نتشارك رؤية واحدة هدفها تحفيز العقول، وتحويل الأفكار إلى خطط عمل ومبادرات ترسم رحلتنا للمستقبل». وأضاف سموه: «شراكتنا الممتدة لأكثر من عقدين تتزايد، وهدفنا ترسيخ حوار عالمي حقيقي لمستقبل أفضل للجميع».

التوجهات الكبرى

واستعرض سموه مع البروفيسور كلاوس شواب محاور وموضوعات «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل»، وسبل البناء على نتائج ومخرجات الحوار في تطوير خطة عمل واضحة، يمكن للحكومات الاستفادة منها، والبناء عليها لتعزيز قدرتها في مشاركة الركب العالمي في رحلته إلى المستقبل، ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يحملها التطور التكنولوجي وانعكاساتها على القطاعات الحيوية.

يأتي اللقاء، في إطار زيارة البروفيسور كلاوس شواب إلى دولة الإمارات، للمشاركة في «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» الذي يعقد بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، بمشاركة وزراء ومسؤولين إماراتيين، و50 من نخبة المفكرين والمتخصصين وعلماء المستقبل.

استشراف المستقبل

في السياق نفسه، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البروفيسور كلاوس شواب.

وتناول اللقاء الذي جرى في قصر البحر، أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى معرض «إكسبو 2020 دبي»، ودوره في تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون في سبيل التعافي العالمي من آثار جائحة فيروس كورونا، فضلاً عن بناء جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات والحضارات.

كما تطرق الجانبان إلى «حوار التوجهات الكبرى للمستقبل» الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 11 و12 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء من مختلف دول العالم، وتناولا أهم المحاور والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، وأهميته في استشراف المستقبل ووضع الحلول المشتركة لتحدياته. حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، خلدون خليفة المبارك.

«وشاح محمد بن راشد»

قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، البروفيسور كلاوس شواب، وشاح محمد بن راشد، في تكريم خاص لهذه الشخصية الدولية البارزة، لدوره الكبير في قيادة المنتدى الاقتصادي العالمي على مدى 50 عاماً، حقق خلالها المنتدى العديد من الإنجازات والنجاحات.

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