دبي تواصل استقطاب كبرى الشركات العالمية

المصدر: دبـي ■ الإمارات اليوم

تواصل دبي تعزيز مكانتها مقراً عالمياً لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات عدة، نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية ولوجستية، ومنظومة تشريعات متطورة، فضلاً عن التسهيلات التي تقدمها الإمارة لمجتمع الأعمال العالمي، وللشركات التي ترغب في التوسع بالمنطقة، انطلاقاً من دبي.

وأعلنت شركة «فيزا» العالمية المتخصصة في مجال المدفوعات الرقمية، عن افتتاح مقرها الجديد في دبي رسمياً، لإدارة عملياتها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في وقت افتتحت فيه شركة «سي إم إي» المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية متعددة الجنسيات، مكتبها الجديد في دبي، لدعم شركائها وتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة، كما افتتحت شركة «إس آي جي» العالمية المتخصصة في توفير نظم وحلول مواد التعبئة المعقمة، أول مركز ابتكار تقني من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «واحة دبي للسيليكون».

مقر «فيزا»

وأعلنت شركة «فيزا» العالمية عن افتتاح مقرها الجديد في دبي رسمياً، والمخصص لإدارة عملياتها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضحت الشركة أن المقر الجديد يمتد على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ويستوعب موظفي الشركة العاملين في المنطقة البالغ عددهم 500 موظف، مشيرة إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع إلى 750 موظفاً في المستقبل، ما يعزز قدرات الشركة في 90 دولة تنشط ضمنها في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الرئيس الإقليمي لـ«فيزا» في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أندرو توري، إن «افتتاح المقر الجديد للشركة، يعد خطوة بالغة الأهمية على صعيد عملنا وحضورنا في المنطقة، كما يعزز مساعينا للنهوض بالاقتصاد الرقمي وتطوير حلول تجارية مبتكرة».

مكتب «سي إم إي»

في السياق نفسه، أعلنت شركة «سي إم إي» CME المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية متعددة الجنسيات، عن افتتاح مكتبها الجديد في دبي، لدعم شركائها وتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

وقال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وسام يوسف، إن السوق الإماراتية تكتسب جاذبية استثنائية، نظراً للإمكانات التي تتمتع بها، ومرونتها، لناحية دعم جهود التطوير والنمو، ما شكّل عاملاً إضافياً ألهم الشركة لافتتاح مكتبها الجديد في الدولة.

مركز ابتكار

إلى ذلك، افتتحت شركة «إس آي جي» العالمية SIG المتخصصة في توفير نظم وحلول مواد التعبئة المعقمة، أول مركز ابتكار تقني من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في «واحة دبي للسيليكون»، بالتعاون مع شركة «إس بي إكس فلو» SPX FLOW.

ويوفر المركز الجديد فرصاً جديدة غير مسبوقة لتطوير قطاع الأغذية والمشروبات من خلال التقنيات الجديدة التي يوفرها المركز.

كما يضم مسرعة «إس آي جي»، وحاضنة «إس آي جي»، وهما حلان متكاملان يسهمان في تسريع طرح الأفكار المبتكرة في السوق.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي: «نحن سعداء بالإضافة الجديدة لشركة (إس آي جي) التي تتخذ من الواحة مقراً لها منذ عام 2015 من خلال إطلاقها لمركز الابتكار التقني الجديد الذي سيعمل على دعم المواهب وجذبها من كل أنحاء العالم».

يذكر أن «إس آي جي» تأسست في عام 1853 ومقرها في نيوهاوسن بسويسرا.

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