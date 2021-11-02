إقرار خطة تحفيزية يدفع بورصة دبي لأعلى مستوى لها في 3 أعوام

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قفز مؤشر سوق دبي المالي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 2973 نقطة ليصل لأعلى مستوى له منذ أغسطس 2018 أي منذ 3 أعوام وذلك بعد الإقرار بخطط تحفيزية لتطوير الأسواق المالية بإمارة دبي.

وبحلول الساعة 12 ظهراً بتوقيت الإمارات ارتفع المؤشر بنسبة 3.21، وبتداولات بلغت 801.11 ملايين درهم.

وبالأمس، تم إقرار خطط تحفيزية لتطوير الأسواق المالية بإمارة دبي حيث أتت هذه الخطوة في إطار تحفيز وتيرة النمو في القطاع المالي، لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وجاء الإعلان خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس الاثنين للاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أعلن عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.

وارتفع سهم "سوق دبي المالي" بالنسبة القصوى عند 1.21 درهم، ليرتفع لأعلى مستوى له منذ 9 أشهر، وبتداولات مرتفعة، مع اختفاء المعروض من السهم في أوقات عدة.

وجاء هذا الارتفاع عقب إعلان عن اعتماد خطة شاملة لتطوير السوق المالي تتضمن إدراج 10 شركات حكومية وصانع سوق بملياري درهم وإنشاء محاكم متخصصة.

وتتداول أسهم "إعمار العقارية" و"ديار للتطوير" و"الاتحاد العقارية" و"دبي للاستثمار" على ارتفاع بأكثر من 4%، بينما ترتفع أسهم "دبي الإسلامي" و"إعمار مولز" بأكثر من 2%.

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