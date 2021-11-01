"الاتحاد العقارية": حركة سعر السهم مرتبطة بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أكدت شركة "الاتحاد العقارية" أن حركة سعر السهم وحجم تداوله في السوق منوطان بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين، مشيرة إلى أن جميع المعلومات الجوهرية المتوفرة لديها قد تم الإفصاح عنها وفقا لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها.

جاءت توضيحات الشركة بعد ارتفاع سعر أسهمها في سوق دبي المالي، خلال جلسة أمس، بالنسبة القصوى عند 0.30 درهم، وبتداولات تجاوزت 158 مليون سهم.

ومن الجدير بالذكر أن أعضاء من مجلس الادارة السابقين للشركة يخضعون للتحقيق من قبل النائب العام الإماراتي على خلفية بيع أصل عقاري.

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