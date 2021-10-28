"ديوالي دبي".. عروض وتخفيضات حتى 50% في هذه "المولات" والمحال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدم مهرجان الأضواء "ديوالي"، مجموعة من العروض الترويجية في مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة بما يتيح الفرصة أمام المتسوقين لشراء منتجات مميزة بأسعار منافسة.



ويعد مهرجان الأضواء "ديوالي"، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحد الأحداث الرئيسة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والتي تسهم جميعها في تنشيط قطاع التجزئة في دبي بمشاركة العديد من الشركاء في القطاع الخاص.

وأفادت المؤسسة في بيان اليوم، بأن المهرجان، هو وقت مثالي لخوض تجربة تسوق فريدة والاستمتاع بالعروض الترويجية المتنوعة في مختلف أنحاء المدينة.



وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: "يساهم مهرجان الأضواء (ديوالي) بتنشيط قطاع التجزئة في دبي، ويتزامن ذلك مع الزخم الذي يحدثه معرض (إكسبو 2020 دبي)، حيث تقدم مراكز التسوق والمحلات التجارية الكثير من العروض الترويجية المميزة خلال هذه المناسبة السنوية لإتاحة المجال أمام المتسوقين لشراء احتياجاتهم وكذلك الهدايا التي يرغبون بتقديمها لأحبائهم، لاسيما ونحن نقترب من موسم الأعياد، حيث يعد هذا هو الوقت المثالي للبدء بالتسوق للمناسبات الخاصة".



ويحتفل "فستيفال بلازا" في جبل علي بمهرجان الأضواء من خلال منح المتسوقين الهدية التي يختارونها.

ويمكن للزوار الحصول على بطاقة هدايا "فستيفال سيتي مولز" مجاناً عند تنزيل تطبيق "فستيفال ريواردز"، علما بأن العرض يسري حتى يوم السبت 13 نوفمبر المقبل.



من جهته يقدم "دبي فستيفال سيتي مول"، مجموعة من العروض الترويجية الرائعة احتفالاً بمهرجان "ديوالي"، سواء في المتاجر أو في سوق "رايب باي ذا باي".

وسيقدم هذا السوق المسائي عدداً من العروض الخاصة بمهرجان الأضواء، ما يجعله الوجهة المثالية للاستفادة من العروض والاستمتاع بالإطلالة الخلابة لخور دبي.

وسيحصل زوار "دبي فستيفال سيتي مول" على فرصة للدخول في سحب للفوز بسيارة "هوندا أكورد إي إكس تربو 2021" عند إنفاق 300 درهم فأكثر، فيما تستمر الاحتفالات حتى يوم السبت 13 نوفمبر.



ويحتفل "ذي بوينت" في جزيرة النخلة جميرا بمهرجان ديوالي هذا العام من خلال عرض مذهل لنافورة النخلة على أنغام موسيقى من بوليوود.

ويمكن للزوار أيضاً الحصول على تخفيض بنسبة 25% في عدد من المطاعم المتواجدة هناك.



ويقدم "سيتي سنتر ديرة"، للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم فرصة ربح قلادة ذهبية من "جوهرة" أو 100000 نقطة شير، علما بأن العرض يسري من الخميس 28 أكتوبر وحتى السبت 6 نوفمبر.

وبالشراكة مع "قرقاش للسيارات"، يقدم "ابن بطوطة مول"، للمتسوقين فرصة ربح سيارة "GAC GS4" جديدة، حيث سيحصل المتسوقون على بطاقة للدخول في السحب مقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في جميع المتاجر الموجودة داخل "المول"، ويسري العرض من يوم 29 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر.



وتتألق دبي خلال مهرجان الأضواء مع فعالية "ديوالي ومدينة الذهب"، التي تقدم لسكان المدينة وزوارها مجموعة من الهدايا الذهبية المجانية مع عمليات شراء مختارة، بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 50%، وأيضا عدم احتساب سعر "المصنعية" على مجموعة مختارة من المجوهرات.

وبدأت الحملة يوم الخميس 21 أكتوبر وتستمر حتى السبت 6 نوفمبر.

كما تحتفل "أيكيا" بمهرجان الأضواء من خلال مجموعة "أروماتيسك" المستوحاة من الثقافة الهندية، والتي تشمل الأضواء، والشموع، والمصابيح التي تضفي لمسة مميزة على أجواء المنزل.

وقد استوحى مصممو هذه المجموعة من "أيكيا" أعمالهم من المنازل والأحياء الهندية المليئة بالألوان، حيث تعكس كل قطعة ضمن هذه المجموعة أجواء الضيافة الهندية الأصيلة.

وتتوفر هذه المجموعة ذات الإصدار المحدود لدى متاجر أيكيا بدءاً من يوم الخميس 28 أكتوبر وحتى الخميس 4 نوفمبر.



ويمكن لسكان دبي وزوارها الاحتفال بأجواء مهرجان الأضواء هذا العام مع مجموعة مميزة من الديكورات والمفروشات وحلول الإضاءة التي يقدمها مهرجان "هوم بوكس" لهدايا "ديوالي"، إذ تقدم متاجر "هوم بوكس" تخفيضات بنسبة 40% على جميع المنتجات ضمن مجموعة ديوالي لهذا العام.

وتشمل المجموعة الطاولات المركزية المزخرفة، والوسائد الملونة وأغطيتها، والأضواء، وحوامل الشموع وغيرها من الإكسسوارات المنزلية الرائعة، فيما يسري العرض حتى يوم السبت 13 نوفمبر.



ويقدم متجر "باث آند بودي ووركس"، إصداراً خاصاً من الشموع بمناسبة مهرجان الأضواء، إضافة إلى عروض رائعة على نوعيات محددة من الشموع، حيث يمكن للمتسوقين الحصول على شمعتين مقابل 149 درهماً فقط.

ويقدم "ماركت الواجهة البحرية"، العديد من الأنشطة بهذه المناسبة من الخميس 28 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر، حيث سيتألق بالأنوار على مدار الأسبوع.

ويمكن للزوار الاستمتاع بفقرات الموسيقى الحية لأفضل أغاني بوليوود، فضلا عن تجربة التسوق الفريدة في أكشاك "ديوالي" وورش عمل للأطفال والمشاركة في تصميم التحف الفنية في معارض فنون الرانجولي.

وسيحظى كل من ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي والهاشتاج #DiwaliatWFM بفرصة ربح قسائم بقيمة 500 درهم من "ماركت الواجهة البحرية".



ويمكن للمتسوقين الحصول على تخفيض بنسبة 40% على مجموعة مختارة من المنتجات طوال مهرجان الأضواء مع عرض تخفيضات "يوناتد نود" في "ديوالي"، والذي يشمل مجموعة من الأحذية الرجالية والنسائية الرائعة.

وتستمر تخفيضات يونايتد نود حتى يوم السبت 13 نوفمبر.





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