"شروق" تشارك في سوق السفر العالمي وتكشف عن شراكتها الجديدة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، عن مشاركتها في سوق السفر العالمي 2021، الذي ينظم افتراضياً وواقعياً في "إكسل للمعارض" في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة بين 1 و3 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، لافتة إلى أن الهيئة إلى جانب عرض مشاريعها المستقبلية ومنها "منتجع الجبل" في مدينة خورفكان و"منتجع البردي" في مدينة الذيد، ستكشف عن شراكاتها الجديدة الرامية إلى ترسيخ علاقاتها مع أبرز شركات الضيافة العالمية.

وأشارت "شروق"، إلى أنها ستركز خلال المعرض على التعريف على عدد من المشاريع ومن أبرزها "نزل القمر من مسك"، باعتباره أحدث مشاريع الهيئة والذي بدأ باستقبال زواره إضافة جديدة لمحفظة مشاريع "شروق" في قطاع السياحة والضيافة.

وأوضحت"شروق" أنها ستعرض خلال مشاركتها بالمعرض، منتجعات السياحة البيئية التي تندرج ضمن "مجموعة الشارقة للضيافة"، العلامة الفندقية التي تجمع عدداً من منشآت الضيافة في الإمارة والتابعة لـ (شروق) بإدارة "مسك من شذا"، وهي نزل الرفراف في مدينة كلباء، ونزل الفاية في منطقة مليحة، وواحة البداير في صحراء البداير، بالإضافة إلى نزل القمر الذي يقع في وسط صحراء مليحة والكثبان الرملية ويطل على الصخور الأحفورية لجبال الفاية، كما تعرض منتجع الجبل الذي تم الإعلان عن البدء بتطويره مؤخراً ويقع بين شاطئ خورفكان وشاطئ اللؤلؤية على الساحل الشرقي للدولة، و"منتجع البريدي" في مدينة الذيد، الذي تطوره "شروق" بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، ضمن مشروع "السفاري"، حيث من المتوقع البدء بتنفيذه نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مروان بن جاسم السركال، إن "انعقاد سوق السفر العالمي في لندن في هذه الدورة افتراضياً وعلى أرض الواقع أيضاً بعد تنظيمه افتراضياً فقط في العام الماضي، يجسد ما يشهده العالم من استعادة للنشاط السياحي من خلال العودة التدريجية لحركة السفر، حيث تعد الإمارات من أوائل الدول التي يشهد قطاعها السياحي والفندقي حركة نشطة وإقبالاً من مختلف الزوار والسياح حول العالم، وخصوصاً أن انطلاق سوق السفر العالمي يتزامن مع انعقاد إكسبو دبي 2020 الذي يمثل أيضاً موسماً سياحياً إلى جانب استقطابه للمستثمرين حول العالم ما يعزز الحراك الاقتصادي والسياحي والاستثماري الذي تشهده الدولة".

وأضاف السركال: "نحرص في "شروق" على المشاركة في سوق السفر العالمي لمواكبة توجهات الأسواق السياحية حول العالم، والتعرف على الآليات والأساليب الجديدة التي استحدثتها لتجاوز تداعيات الجائحة العالمية، بهدف تعزيز تجربتنا في تطوير المشاريع ضمن منظومة تستهدف تعزيز المشهد السياحي في الإمارة وتلبية احتياجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة".



يشار إلى أن معرض سوق السفر العالمي في لندن" حدثٌ عالمي في قطاع السفر والسياحة، يوفر للمهتمين بالقطاع السياحي فرصة التعرف على آلاف الوجهات والعلامات التجارية في جميع أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news